見心儀對象與人同行 男吃醋怒揮拳遭移送管束

社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！

民視影音 ・ 20 小時前