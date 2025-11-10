見手搖飲店員「手上2情況」快轉身！稽核員揭內幕 網驚：細思極恐

不少人喜歡買手搖飲，但食安問題常藏在小細節之中。（示意圖，Pexels）

許多人喜歡喝手搖飲、買外食，而食安問題經常存在小細節之中。近日有一名網友在社群網站發文指出，「只要看到店員做指甲、戴戒指，就該轉身去別家買」，引發網友熱議。

一名網友日前在Threads發文表示，自己曾是連鎖飲料店稽核，「可以很簡單跟大家說，你只要到店門口，看到店員做指甲戴戒指，請馬上轉身去買隔壁的，這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道，信我。」

法規早明訂 餐飲禁美甲飾品

貼文一出引發討論，不少網友認同原PO的看法，留言：「餐飲科路過，餐飲業本來就規定不能有指甲、塗指甲油」「10年前在早餐店工作的時候規定就是這樣了，指甲油、戒指、手環、飾品都不行」「做餐飲還美甲真的很噁」「尤其是指甲長到挖鼻孔還會留半截指甲在外面的那種，做餐飲真的細思極恐」「看到做美甲的一律遠離」。

廣告 廣告

有人指出，衛福部本來就規定食品從業人員要剪短指甲、不能做美甲、不能塗指甲油，上班時也不能配戴戒指，不是店家規定的，是《食品良好衛生規範準則》規定的，「如果抽查沒過會被罰款，如果妳就是想讓自己的手美美的，那就不要去做餐飲業，不然就是做外場，不會碰到食物就沒問題」。

另有網友認為「戴手套的也不一定多乾淨，你根本不知道他的手套摸過什麼」「說什麼戴手套，你戴手套沒一直洗還不是很髒」「跟美甲沒有關係，但望周知，有戴手套反而更不會去洗手」。

更多鏡週刊報導

全球最長壽夫妻！108歲丈夫與107歲妻相愛83年 曝幸福祕訣：每天午餐喝啤酒

「世上最孤獨大象」香卡染鼠傳病毒逝世！終結13年孤囚 童悼：天堂再也沒有鐵網

虎鯨母子困法國廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」！ 攝影師淚揭畫面：牠們像是想起「被人看見」的記憶