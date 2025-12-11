見招拆招？彭博：DeepSeek「拆解設備」取得輝達禁售晶片

美媒披露，中國大陸人工智慧新創公司「DeepSeek」，在開發下一代AI模型時，疑似使用美國禁止出口至大陸的輝達「Blackwell」系列晶片，且是透過「拆解海外資料中心設備後走私入境」的方式取得。

DeepSeek以低成本打造出強大AI模型引發震撼。（圖／美聯社）

美國科技媒體《The Information》引述未具名消息人士透露，這批Blackwell晶片原本安裝於「允許其銷售的國家」的資料中心。這些設備先經由伺服器設備商檢測通過後再被拆解，之後以零組件形式運往中國大陸。

報導指出，由於美國禁止對陸出售先進AI加速器，中國大陸開發者近年普遍透過這類手法，取得高端晶片。美國司法部11月也起訴2名中國大陸籍與2名美籍人士，指控他們利用假房地產公司，透過馬來西亞向大陸非法輸送輝達晶片。

對於這項說法，報導指出，DeepSeek並未回應，輝達則表示，尚未發現相關跡象，也沒有收到任何可信線索，該公司發言人指出，「雖然這類走私聽起來牽強，但我們會追查收到的每一個線索。」

DeepSeek今年 1 月以低成本打造出表現媲美國矽谷的AI模型，引發全球震撼，美國總統川普（Donald Trump）近日批准輝達對中國大陸出口較舊款的H200加速器，但性能更強大的Blackwell系列，仍在禁令之列。

