見新同事上班像碰運氣？2個月請假18天半 她傻眼：到底為什麼要來應徵

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

職場裡最怕遇到的不是雷同事，而是「永遠不在的同事」。近日有網友發文控訴，新到職不到2個月的同事，請假次數多到彷彿沒來過公司，光是11月份就請了整整18.5天，請假理由五花八門，事假、病假、生理假通通輪著請，而且都是「上班前臨時說」。

職場裡最怕遇到的不是雷同事，而是「永遠不在的同事」（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「遇過最會請假的同事」為標題發文無奈指出，該名同事入職後，公司本來只先帶她熟悉環境，還沒正式安排工作內容，沒想到人就開始瘋狂請假，「事假+病假+生理假各種假都請，幾乎都是每天上班前臨時說要請假」。連主管要約談走資遣流程了，都能被對方「放鴿子」，完全聯絡不上。

傻眼行徑讓原PO氣得發問，「真的不知道她為什麼要來應徵？」貼文曝光後，有不少網友直言，「可能是為了領失業補助所以來面試，沒想到竟然錄取了，用這種渣方法逼公司再資遣她」、「要領失業金的」、「可能本來就不缺錢，只是來領失業金或是贈健保」。

還有網友分享過去遇到的奇葩經驗，「遇過一位大姐來上班9個月，幾乎都沒有看到人，平均一個月有到班5天就算不錯，每次不來都說頭痛（據她認識的人說應該是宿醉）然後都沒請假，工作都我加班幫她做」。



