見日台交流協會會長 鄭盼深化合作

國民黨主席鄭麗文會見日台交流協會會長隅修三，強調，國民黨將持續推動與日本各界全面深化合作關係。（翻攝自鄭麗文臉書）

記者王超群∕台北報導

國民黨五日表示，國民黨主席鄭麗文近期會見日台交流協會會長隅修三，雙方就台日長期互動、經貿合作、能源政策及防災交流等議題交換意見。雙方一致認為台日關係基礎深厚，未來將持續擴大合作。

鄭麗文指出，國民黨與日本政界長期保持密切往來，而她在擔任立法委員期間，即為最早主張政府應重視並積極推動台灣加入跨太平洋夥伴協定ＴＰＰ者之一，後續也支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定ＣＰＴＰＰ。她強調，這一方向與國民黨長期政策一致。

在能源與氣候議題上，隅修三表示，在ＡＩ、半導體與資料中心高耗能需求快速增加的情況下，台日兩地都必須務實面對能源結構問題，發展核能勢在必行。他以台積電與ＡＩ數據中心的電力需求為例，指出未來用電只會持續攀升，穩定供電將是兩國共同課題。

在防災合作方面，隅修三肯定台灣在災害應變與整體防災能力上的表現，並表示日本期待與台灣持續深化交流、共享災防經驗。

鄭麗文表示，國民黨未來將推動與日本各界的互動，在經濟、科技、能源、防災、教育與文化等領域全面深化合作。隅修三並誠摯邀請鄭麗文訪問日本，鄭麗文對此表達感謝。