見日本10度「他全帶厚衣服」歎：傻子是我 過來人教穿搭技巧

年底許多民眾會利用特休出國，其中日本更是大票台灣人的首選，不過每個人體感不同，加上日本室內、室外溫差大，該怎麼帶衣服，對許多人來說都是個問題，有網友也忍不住苦歎「只帶了厚衣服出國的傻子就是我」，引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示最近到日本遊玩全帶了厚衣服，沒想到實際感受起來，卻發現對自己來說，日本的10度和台灣的20度感受差不多，讓原PO忍不住無奈苦歎「只帶了厚衣服出國的傻子就是我」。

貼文一出，掀起不少網友共鳴「是的，我現在在京都，短袖+薄長袖，風衣長外套，走路會熱」、「昨天晚上大阪8度，我還穿短褲在路上走，真的不冷，圍巾、外套、發熱衣差不多了」、「沒下雨都沒事 （想起去年福岡體感0度惡夢」、「真的！而且室內暖氣熱到去戶外吹到風的時候舒服到不行！」

「溫差很大，室內跟電車上熱死，戶外風一直吹微冷，最後就感冒了」、「1月去東京出差，以為很冷，搭飛機當天一件發熱衣一件毛衣一件長裙+褲襪再套防風外套（有發熱材質內裡），直接爆汗，如果會長時間走動真的不用穿太厚，而且室內都是暖氣...我覺得外套夠防風，戶外戴個毛帽很可以了，那個風真的吹久會頭痛...但我當時運氣好那幾天都出太陽就是」。

也有網友建議洋蔥式穿法「早晚溫差大，洋蔥式穿法」、「日本只要不吹風真的還好...我11月去東京有一天還直接穿無袖到處晃，所以穿搭真的是建議洋蔥式穿法」、「所以薄的、厚的衣服都要帶，洋蔥式穿法」。

撰稿:吳怡萱






