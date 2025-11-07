見書店無名祭 延伸閱讀觸角

基隆市長謝國樑七日出席開幕茶會，肯定見書店長年深耕地方文化。（基隆市政府提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

榮獲文化部「第一屆百大文化基地」殊榮的見書店，結合文化部「創新書市計畫」與國家發展委員會「地方創生青年培力工作站」雙重角色，發起年度文化行動《書洞市集：無名祭》，並推出延伸展區《秘密基地》，於十一月八日至九日在基隆舊城區盛大登場。基隆市長謝國樑七日出席開幕茶會，肯定見書店長年深耕地方文化、推動閱讀風氣與青年參與的努力。

謝國樑表示，此次市集以文化行動結合藝術策展，展現出見書店以閱讀為核心、連結城市與人的深厚用心，讓閱讀成為基隆最柔軟的文化力量。

見書店號召青年、藝術家與居民共同參與。（基隆市政府提供）

《書洞市集：無名祭》不僅是一場書籍與創作的市集，更是一場以閱讀為核心、以城市為舞台的文化行動。見書店號召青年、藝術家與居民共同參與，從「清潔行動」開啟序幕，走入老舊大樓的公共空間，以行動回應城市變遷，喚起民眾對生活場域的重新凝視。

活動以「無名天地之始，有名萬物之母」為題，象徵文化的生成與延續，集結三十家獨立書店與出版社、三十組文創品牌與非營利組織，舉辦超過三十場講座、沙龍及表演活動。內容包含作家開講、繪本沙龍、創作工作坊及防空洞特展《向城市的日常風景致敬》，讓閱讀從文字延伸為行動，從個體轉化為集體的文化力量。

作為「無名祭」的延伸展，《秘密基地》自十一月七日至十二月十四日於見書店、親民大樓及山海精共創事務所展出，邀請二十組藝術與地方創作團隊進駐舊城空間，讓藝術融入日常風景，呈現城市文化的多層次面貌。策展人吳欣穎延續去年《一點仔 tsit-tiam-a》及《囡仔人的基隆走走》的策展理念，以「參與與共創」為核心，透過觀眾互動、地方選書與藝術轉化，打造一場從土地長出的文化聚會。