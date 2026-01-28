見李乾龍協調新北人選？侯友宜喊「放心」：照既定節奏邁進

侯友宜指藍營新北人選照既定節奏邁進。資料照 新北市府提供



針對2026新北市長選戰藍營李四川與劉和然之爭，國民黨秘書長李乾龍昨表示，本周將與新北市長侯友宜見面。侯友宜今（28日）表示，這部分都會按照既定的節奏，很清楚的往前邁進，請大家放心。

國民黨祕書長李乾龍與新北市黨部主委黃志雄25日先後對外回應藍營整合進度，前者坦言拜會新北市長侯友宜仍待回應、會面時程尚未拍板；後者則明確拋出時程表，強調黨內市長人選將在2月15日前定調，並於農曆年後啟動藍白合作討論，力拚3月底前完成最終方案，為新北選戰定錨方向。

對於李乾龍周內可能拜會以及國民黨中常委、新北市議員林金結稱今在中常會提案徵召台北市副市長李四川參選新北市長，侯友宜表示，這部分都會按照既定的節奏，很清楚的往前邁進，請大家放心。

詢及國民黨致勝關鍵，侯表示，最重要的是要贏得人民的肯定，新北這幾年的施政，一切以人民為主，提出來的政策不分任何黨派，大家都要得到認同，人民能夠支持，才是最重要的關鍵。

