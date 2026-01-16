見林俊憲了！陳亭妃還原現場「握手感謝他支持」：我們很自然沒問題的

記者楊士誼／台北報導

陳亭妃受訪透露跟林俊憲在黨團大會見面、談話內容。（圖／翻攝畫面）

民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但林俊憲卻說沒有收到通知；陳亭妃則表示沒有這事，兩人待會就會在立院碰面。陳亭妃受訪時說，她見到林俊憲後感謝他在第一時間表達支持，「大家不要再做這話題，我們很自然，沒有問題的」。

陳亭妃表示，兩人見面後她就謝謝林俊憲在第一時間表達支持，至於兩人聊了什麼？陳亭妃則說「大家不要再做這話題，我們很自然，沒有問題的」。她也強調，賴清德一定會全力支持她，希望大家看到的一定是2026台南大勝、台灣大勝，此外兩人見面時也有握手，「OK沒有問題的」。

陳亭妃也表示，這議題在台南不會是大家要討論的重要議題，因為台南的團結沒問題，至於她已經請黨中央安排了時間，讓她可以向賴清德請益，台南市長黃偉哲也已經聯絡了，等他安排時間，「該連絡都會積極聯絡」。她也直言，謝龍介最擔心、害怕的就是自己，「因為陳亭妃要六戰六勝謝龍介」。

