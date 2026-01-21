見林美秀等人被吊在樹上 蔡昌憲神經緊繃到切換模式

蔡昌憲挑戰攀樹體驗。（MyVideo提供）

蔡昌憲近日與林美秀、陳冠霖、夏宇童組成旅伴到北北基錄製《花甲少年趣旅行》，已是第2次參加《花甲》錄影的他，心情比起第一次放鬆許多，「比較沒有那麼緊張，就是抱著去玩的心情。」不過他也坦言，真正讓他擔心的反而是「自己安排的行程會不會不合哥哥姐姐的胃口」，笑說壓力其實不小，「很怕他們心裡想的是：怎麼會排這個啦！」

這趟旅程蔡昌憲也挑戰「攀樹體驗」，原本只是想讓大家嘗試不一樣的活動，沒想到過程卻讓他全程神經緊繃，「看到哥哥姐姐真的被吊在樹上，其實滿緊張的。」他透露，陳冠霖腰椎曾受過傷，林美秀被吊在半空中也明顯不太舒服，讓他立刻從旅伴切換成「助教模式」，全程在旁協助、關心安全，只求大家能順利完成挑戰。

旅程結束後，蔡昌憲才發現這趟《花甲》真正的收穫其實在鏡頭之外。他分享，回家沒多久就收到陳冠霖親自炒的辣椒，林美秀也寄來好吃的水果，彼此不只在旅行中照顧對方，連節日都還會惦記著彼此，「這種關係真的很難得」。

