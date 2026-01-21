見林美秀等人被吊在樹上 蔡昌憲神經緊繃到切換模式
蔡昌憲近日與林美秀、陳冠霖、夏宇童組成旅伴到北北基錄製《花甲少年趣旅行》，已是第2次參加《花甲》錄影的他，心情比起第一次放鬆許多，「比較沒有那麼緊張，就是抱著去玩的心情。」不過他也坦言，真正讓他擔心的反而是「自己安排的行程會不會不合哥哥姐姐的胃口」，笑說壓力其實不小，「很怕他們心裡想的是：怎麼會排這個啦！」
這趟旅程蔡昌憲也挑戰「攀樹體驗」，原本只是想讓大家嘗試不一樣的活動，沒想到過程卻讓他全程神經緊繃，「看到哥哥姐姐真的被吊在樹上，其實滿緊張的。」他透露，陳冠霖腰椎曾受過傷，林美秀被吊在半空中也明顯不太舒服，讓他立刻從旅伴切換成「助教模式」，全程在旁協助、關心安全，只求大家能順利完成挑戰。
旅程結束後，蔡昌憲才發現這趟《花甲》真正的收穫其實在鏡頭之外。他分享，回家沒多久就收到陳冠霖親自炒的辣椒，林美秀也寄來好吃的水果，彼此不只在旅行中照顧對方，連節日都還會惦記著彼此，「這種關係真的很難得」。
更多鏡週刊報導
手握9副業 詹子晴最得意電商平台：一年就在墨爾本買房
莊凱勛《列車人生》澳洲出外景 愧疚沒常陪小孩像流浪父親
樂天女孩5名被「Thank You」 陳伊錯愕發聲了
其他人也在看
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 8
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 3
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 1 天前 ・ 21
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 4 天前 ・ 6
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前 ・ 1
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 7
傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來
傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
A-Lin喊話想登大巨蛋開個唱 將「娜魯one」改編新版本
喬山健康科技迎來50周年里程碑，18日於臺北大巨蛋盛大舉辦「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司陣容星光熠熠。演唱會由日本療癒系歌姬夏川里美領銜揭開序幕，更邀來在「東跨」話題引爆關注的A-Lin二度站上大巨蛋舞台，氣勢與情緒同樣嗨到最高點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會
藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 3
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 8
《哈利波特》「張秋」戲裡被哈利、西追喜歡！戲外卻遭網暴20年！想學《天生一對》而出道！
改編自同名暢銷奇幻文學鉅著的《哈利波特》 （Harry Potter） 系列電影，捧紅了「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫、「妙麗」艾瑪華森等一干年輕新星，但對於片中飾演「張秋」的華裔英國女星梁佩詩（Katie Leung）而言，經驗可能並不總是像魔法般美好。她回憶：2005年年她被選為第四集《火盃的考驗》中主角哈利與西追（羅伯派汀森飾）的戀愛對象後，卻在網路上遭遇大量帶有種族歧視的霸凌與攻擊。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前 ・ 45
李多慧在台行程滿檔「無休奔跑中」 自拍洩近況：工作才能感覺到活著
韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，憑藉親民個性圈粉無數的她，一舉一動都受到關注，雖然2026上半年決定為了宣傳首部電影而減少工作量，不過李多慧1月分工作依舊滿檔，深夜她也曬出自拍照分享近況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14