見櫻井翔秒變粉絲！高市早苗直呼「你臉好小」 網揭兩家特殊淵源

日本首相高市早苗日前上電視台進行黨魁政見發表，主持人是近年轉戰新聞界的男星櫻井翔，高市見到櫻井秒變粉絲，直呼「你的臉好小」，成為話題。有網友披露，櫻井翔的父親昔日曾任總務省事務次官，直屬長官正是高市早苗。

日本首相高市早苗上節目遇主持人櫻井翔。（圖／翻攝NNN）

這場政見發表會26日在電視頻道《news zero》舉行，根據畫面顯示，各黨黨魁依序進棚，高市早苗見到櫻井翔時，突然停下腳步，直盯對方並脫口而出「臉好小啊」，隨後露出燦笑。該畫面迅速在網路瘋傳，被形容為「完全變成少女」。

之後有網友點出高市與櫻井家族間的「特殊關係」，「櫻井翔的父親曾做到總務省事務次官，當時的總務大臣正是高市早苗，她應該很想聊聊他父親吧？」也有人猜測，高市會駐足不只是因為櫻井翔的明星光環，而是因為對其父親相當熟悉。

櫻井翔的父親櫻井俊，是日本知名的郵政與總務官僚，畢業於東京大學，曾參與推動電信自由化，並於2015年升任總務事務次官。當時「事務次官的兒子是嵐（Arashi）成員」一事曾引發關注。

