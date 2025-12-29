見母搭車進摩鐵！他以為遭詐騙 報警卻揭婚外情

一名男子見母親搭車前往汽車旅館後，誤以為是遭詐騙，於是緊急報警，卻意外揭發婚外情。（示意圖／翻攝自Pexels）





以為母親遭詐，真相卻打臉。一名男子阿明（化名）以為母親小花（化名）遭詐騙，便跟在母親後方外出查看。未料，他發現母親上了一輛車前往汽車旅館，於是緊急報警，卻意外揭發婚外情。人夫阿志（化名）得知後，憤而將小王告上法院，求償精神慰撫金51萬元。

根據判決書，阿志與小花結婚近50年，婚後育有一子。但小花自2021年起與小王長期交往，並有大量曖昧、露骨對話。今年1月及3月，她甚至與小王一同前往汽車旅館。

報警查詐騙竟揭婚外情

不過，小花的外遇並非阿志發現，而是阿明去年12月及今年3月跟在母親後方外出時意外揭露。他原以為母親遭詐騙而報警，警方進入汽車旅館後指出小花與小王有不正當行為，由此揭發外遇事件。

廣告 廣告

案件經台南地方法院審理時，小王辯稱，1月期間未與小花前往汽車旅館，3月期間雖曾同行，但僅為尋找安靜處所聊天，並無不當行為。不過，阿明庭上作證指出，小花後來曾向他與阿志坦承一切，並出示與小王的LINE對話紀錄。

法官審閱後發現，兩人對話多為曖昧、露骨且具有性意涵，小王也曾提醒小花刪除訊息。法官考量，證人阿明雖為阿志之子，同時也是小花之子，作證並無為護父親而編造母親外遇的不實陳述，也沒有導致婚姻破裂的必要。此外，阿明與小王間無任何恩怨，且無偽證風險，並非虛構故事陷害小王，因此其證述可信。

最終，法官判定，小王與已婚女性晚間共同前往具有高度私密性的汽車旅館，已超出一般朋友社交範圍，屬不法侵害他人權利，須負損害賠償責任，判決賠償阿志精神慰撫金40萬元。全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

工讀生偷吃老闆娘！後門擁吻被監視器拍到 老闆怒提告

兒子以為是詐騙！媽媽摩鐵外遇被抓包 半世紀婚姻崩塌

高雄人妻外遇現場「遭到直播」萬人觀賞 還標註：沒穿衣服

