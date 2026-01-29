見牆上海報「馬上刮馬上發」！ 3移工秒買刮刮樂 爽中300萬頭獎





又有中獎幸運兒！3名越南籍男性移工，看到近期新聞報導有人摸過彌勒佛後抱走刮刮樂投獎，因此決定去彩券行試手氣，沒想到竟刮出300萬頭獎，令3人十分開心。

根據代理人王小姐轉述，幸運刮中「金馬獎」頭獎300萬元的中獎人是3位年輕男性越南移工。三人因看到近期新聞報導，高雄市曾有移工在摸彌勒佛後，幸運刮中頭獎的新聞，就決定下班後相約到彩券行試試手氣。

三人一進到店裡，便頻頻尋找店內招財徵兆，發現彩券行牆上張貼彩券行自製新年海報，上頭寫著「馬上刮、馬上發」，於是決定從檯面上多款刮刮樂中選擇馬圖案最醒目的「金馬獎」。沒想到一刮之下，竟幸運刮出頭獎300萬元，三人當場開心的歡呼，直呼「有這筆獎金今年可以過個好年了！」

（封面圖／台彩提供）

