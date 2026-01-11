見男友帶小三上摩鐵！屏東超猛正宮直撲引擎蓋擋車 男竟倒車甩飛她

記者陳佳鈴/屏東報導

雙方在摩鐵門口爆發激烈口角，當男子企圖駕駛白色轎車載著疑似小三的女子離去時，氣不過的正宮竟不顧危險，縱身一躍跳上引擎蓋。（圖／翻攝畫面）

屏東市民生東路一家汽車旅館前，今（11）日上午上演一場驚心動魄的「抓姦特技秀」！一名女子疑似掌握另一半偷腥行蹤，懷疑對方帶著小三開房間，憤而前往現場堵人。雙方在摩鐵門口爆發激烈口角，當男子企圖駕駛白色轎車載著疑似小三的女子離去時，氣不過的正宮竟不顧危險，縱身一躍跳上引擎蓋，雙手死命抓著雨刷，試圖以肉身阻擋兩人離開，場面險象環生。

目擊民眾指出，該名男子見妻子趴在車頭竟未停車安撫，反而為了護送車內小三離開，做出令人髮指的危險舉動。他先是猛力倒車，隨後瞬間切換檔位向前急衝，利用慣性試圖將引擎蓋上的妻子「甩掉」。正宮在車輛劇烈晃動下重心不穩，最終遭拋甩跌落地面。這一幕宛如電影《玩命關頭》情節真實上演，嚇壞周遭路人，趕緊報警處理。

屏東警方火速趕抵現場後，確認遭甩飛的女子身體奇蹟似地並無大礙。儘管正宮向警方表明身分並表示暫不願對另一半提告傷害，雙方將此事定調為家務糾紛。然而，警方強調，雖然傷害部分屬告訴乃論，但男子駕車甩人的行為已嚴重危及公共安全。警方將調閱路口監視器，釐清駕駛行為是否觸犯《道路交通管理處罰條例》甚至涉及公共危險罪，絕不容許將馬路當成家暴修羅場。

