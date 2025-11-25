見睹法師梵唄弘揚佛法 唱出光明

以美聲梵唄弘揚佛法，見睹法師二十二日起兩天在台北花漾展演空間舉辦別開生面的演唱會，開場即用渾厚嗓音唱出光明真言，引領滿埸觀眾進入佛陀奧妙的世界。佛教經典《心經》、《大悲咒》，見睹法師化為歌聲傳唱，在輕快不失莊嚴的樂聲中令人更有感悟。見睹法師表示，這是自己的第二場演唱會，他說：「我是創作者，也是演唱者，但是不變的是我是弘法者，希望能夠開創一條弘法道路，讓將來的人在弘法的道路上，也能夠有更多面向，接引更多人來歡喜接觸佛法、了解佛法。」

廣告 廣告

他說，「這一條路不是梁靜茹給我的，其實是Jonny（香巖山房黃振慈老師）給我的勇氣，兩年前開始佛教音樂的創作之路，希望在大家的支持下，這條路能夠一直往前走，今天要解開封印20多年的技能。」隨即以長笛演奏了一段搭配《百字明咒》旋律，展現了長笛功力。緊接著是《大悲咒》，帶著節奏明快的搖滾風，見睹法師邀請觀眾一起合唱，台下不少佛教信徒立即響應，拍手跟唱，將氣氛帶到高潮。除了佛教經典之作，見睹法師也演唱了《悟》，歌詞充滿了禪味。特別的是，歌手張峰奇演唱《婉君表妹》、《寺廟》、《能不能》他說自己與見睹法師認識已久，這一段因緣促成此次他擔任節目總監及演唱嘉賓。

他提及小時候曾在中台禪寺出過家，而後還俗創作填詞演唱，17歲榮獲入圍金曲獎，成為金曲有始以來年齡最小的入圍歌手。見睹法師隨後演唱了自己的成名曲《行與願》，曲中「我昔所造諸惡業，皆由無始貪嗔痴」，發人深省。他並演唱YouTube點閱率破一六○萬次的《楞嚴咒》，首次在演唱會發表創新改編版，從搖滾風改變嬉哈音樂風格，節奏感十足；最後的Last Song《稱讚如來》更扣人心弦，觸動著現場每個觀眾的內心，倍受感動。

為了環保不浪費資源，演唱會不印節目單，皆以螢幕畫面顯示，場地沒有任何花俏的布置，但是帶給觀眾的卻是溫馨自在，長達兩小時的表演既有佛教的莊嚴厚重，又如清風拂山崗，餘韻無窮。由於安可聲不斷，見睹法師又加唱了三首歌曲，在觀眾手機閃光燈揮舞出耀眼光采下，欲罷不能的在歡樂氣氛中圓滿結束了這場獨一無二的演唱會。