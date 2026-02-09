見笑轉生氣！老翁亂靠車遭阻 叫囂拿筆攻擊車主

一名老翁情緒激動，對著車主不斷叫囂。（圖／Threads@fgtmld授權）





這位老翁也讓人頭痛，發生在南投草屯，老翁靠在別人的車，遭制止，老翁突然暴怒，不只瘋狂咆哮還作勢拿筆攻擊。

靠車老翁vs.當事車主：「你年輕人欺負老人家，（是你欺負我們吧，你靠到我的車）。」

一名老翁情緒激動，對著車主不斷叫囂，一旁路人怎麼勸都沒用。

靠車老翁vs.當事車主：「你筆放下，這會攻擊人，最近新聞很多喔，我是叫你不要靠著我的車，我沒有兇你。」

老翁不斷揮打，甚至拿出筆作勢攻擊，火爆場面讓所有人嚇得不輕。

事發就在南投草屯，駕駛將車停在路邊等老婆，老翁突然靠在自己的車上，駕駛急忙下車制止，老翁理智線直接斷裂。

靠車老翁vs.當事車主：「沒事我叫警察來，（好叫來，沒關係）。」

車主表示，只是下車提醒請不要靠在車上，沒想到他暴走開罵，還嗆聲說為何不能靠著，還動手打人，只好報警提告。

