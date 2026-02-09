見網友稱「現在包600元給小孩會被笑」他錯愕：會不會太誇張？

農曆春節將至，紅包等相關話題屢屢成為熱議，有網友分享，最近看到有網友稱「現在包給小孩600元會被笑」，讓原PO忍不住皺眉直呼「過年紅包的通貨膨脹是不是太誇張了？」引發網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示最近看到有網友稱「現在包給小孩600元會被笑，1000 元是基本，1200 元才叫有誠意」，讓原PO忍不住皺眉直呼「我小時候拿200元就開心得跟什麼一樣」、「過年紅包的通貨膨脹是不是太誇張了？」也忍不住好奇其他網友的經驗談，「所以是要包多少才叫正常？」

不少網友認為衡量自身狀況量力而為就好「以經濟狀況為主，如果小孩嫌少、覺得好笑那就隨便他，只是很抱歉，下次就沒有了，給紅包是祝福，有給就是誠意」、「紅包也是量力而為...心意跟交情而已，又不是比身家財產，更不是盼望著將來可以收回多少」、「紅包是心意不是拿來情勒的」、「不管包多或是包少都是心意，難得重要節日大家團聚，倘若對方只在乎紅包金額，那也不用把對方看太重了」、「以自己的經濟狀況為主要，不要管人家說什麼」。

也有網友分享經驗談「我們家都包2000元…小時候的我很爽，現在開始包紅包的我很不爽」、「一律200，再嫌只有紅包袋」、「所以我都包刮刮樂！」、「從我某年包2000開始就回不去了，即使年終縮水，紅包也不能縮，所以一開始不要包太高」、「我之前包給年紀比我小的平輩、晚輩通通有獎，但我是讓他們玩抽抽樂遊戲 最大包2000、最小的200，這樣就不怕被說什麼笑不笑了，而且大家都玩得很開心」。

撰稿：吳怡萱





