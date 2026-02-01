見網友遭性侵 女大生靠4特徵將他定罪
高雄市一名從事餐飲業的黃姓男子，2021年與當時就讀大學的A女透過網路認識僅2天，就將女子載回住處後強行發生性行為，女子法庭上提出雙方對話紀錄，法院認定黃男犯行明確，依強制性交罪判處有期徒刑5年，駁回其上訴，可上訴。
這起性侵案件發生在2021年11月某日上午，黃男透過網路結識A女，隔日即騎乘機車前往高雄市三民區一間超商接送對方，並將她載回左營區的住處房間。
A女指控，黃男在屋內對她撫摸、舔吻胸部，隨後強行發生性行為，案發後不敢聲張。2023年4月，她在大學校園內接受諮商與輔導中心個案管理員晤談時，才首度揭露此事。
校方隨後協助通報，警方展開調查並傳喚黃男到案說明，訊後依妨害性自主罪嫌函送橋頭地檢署偵辦並起訴。
偵審期間，黃男全盤否認犯行，辯稱案發當天並未與A女見面，也未讓對方進入住處。法院審理認為，A女提出的證據具體且前後一致，包括雙方對話紀錄、對黃男住處外觀顏色、警衛室格局及室內擺設等4項描述，並繪製相關環境圖，細節與實際情況相符。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
