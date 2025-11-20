見縫插針！中日緊張升級 中媒藉機重炒沖繩美軍性侵少女舊案挑撥

由於駐日美軍軍紀問題，沖繩民眾長期抗議，並反對基地擴張移設。 圖：翻攝陸網/騰訊

[Newtalk新聞] 日本沖繩縣警方19日公布，發生在今年6月，一名美軍士兵在基地外強制猥褻未滿18歲少女案，涉案人移送檢察機關後續偵辦。由於中日雙方正因首相高市早苗的台灣問題表態掀起外交風波之際，中國媒體刻意放大重提舊事，凸顯美日同盟在當地引發的爭議。

該案發生至今已近半年，當時受害少女獲救後，警方即憑證詞與監視畫面鎖定嫌疑人。沖繩縣知事玉城丹尼強烈譴責，稱美軍此類行為「無視婦女人權與尊嚴，不可饒恕」，並要求美軍加強教育與管制以防重演。根據沖繩縣統計，自1972年至2023年，美軍人員及其眷屬在當地犯下約6,200起刑事案件，包括謀殺、強姦與搶劫等重罪。近期類似事件頻傳：9月，沖繩法院維持一美軍士兵誘騙並性侵16歲以下少女判刑5年；6月，另一起性侵致傷案判7年有期徒刑。

此時重提舊案，背景正值中日關係急劇惡化。日本首相高市早苗11月初暗示，若中國攻擊台灣，日本可能介入軍事行動，引發北京強烈反彈。中國隨即派海巡船巡弋爭議島嶼周邊，並發旅行警告，導致日本旅遊與零售股暴跌。《路透社》分析，此爭端為近年中日最大衝突，高市言論違背先前與習近平會晤的穩定承諾。

另外，有沖繩民眾19日在東京集會，反對美軍基地擴張，如邊野古移設計畫，擔憂西南諸島軍事化加劇當地負擔，並可能將沖繩推向前線。抗議者高呼「停止軍事擴張」，批評媒體報導不足。《BBC》指出，美軍在沖繩的犯罪歷史持續損害日美同盟形象。國際觀察家認為，此事件凸顯地緣緊張下，美日安保架構面臨的倫理與外交挑戰。

