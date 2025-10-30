政治中心／林彥君 鍾能銘 台北報導

2026年台南市長選舉，民進黨立委林俊憲、陳亭妃激烈競爭，國民黨有意角逐的立委謝龍介，近日卻見縫插針，透過直播節目放話，指賴清德的台南市長首選是林俊憲，第二選項是謝龍介，對此陳亭妃痛批謝龍介直接不演了，暗地裡放話介入民進黨初選。

總統賴清德只要造訪台南，黨內爭取市長初選的兩位立委，陳俊憲和陳亭妃，都會全程陪同，兩人拚戰有多激烈，可想而知！這畫面藍營對手謝龍介都看在眼裡，而且藉機出招。謝龍介在直播放話，無論陳亭妃或林俊憲出線，賴清德都會全力以赴。

見縫插針？謝龍介：賴台南首選林俊憲 其次謝龍介 陳亭妃痛批謝「不演了」

2026年台南市長選舉，民進黨立委林俊憲、陳亭妃激烈競爭。（圖／民視新聞）





不過，謝龍介說，支持力度會有差異，有政治觀察者認為，若林俊憲當選，對賴2028布局最有利，是100分、A+；若是謝龍介當選，對賴頂多就是A-，畢竟若林俊憲敗選，賴清德可讓林俊憲擔任台南市總幹事，護住原本民進黨的票，對2028還是加分，不過對於謝龍介的這席話，陳亭妃直接開罵！

立委（民）陳亭妃：「謝龍介其實長期以來，都在暗地裡介入民進黨的初選，就是直接不演了，他用一些所謂的內幕，來傷害賴清德總統，然後來企圖影響，我們民進黨初選的一個狀況，所以這證明他最害怕的就是陳亭妃。」立委（民）林俊憲：「尊重我們龍介兄的分析，希望龍介兄我們是不是，應該要回復到公共政策的競爭才對，他說的政治分析，實在是龍介兄說得比較深，我聽不懂他的意思是什麼。」





見縫插針？謝龍介：賴台南首選林俊憲 其次謝龍介 陳亭妃痛批謝「不演了」

陳亭妃痛批謝龍介直接不演了，暗地裡放話介入民進黨初選。（圖／民視新聞）





立委（國）謝龍介：「國民黨絕不會做這種事，我們會贏得堂堂正正，贏得光明正大，陳委員跟林委員不要再指控，國民黨介入貴黨的初選。」本該隔岸觀虎鬥的謝龍介，卻頻頻放話，難免給人見縫插針的觀感。

