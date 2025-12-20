見義勇為余姓死者最高可領1280萬 總統:強化快打到反恐層級

總統賴清德（前中）20日前往台大醫院，探視北市隨機襲擊事件傷者。 （中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

台北車站及北捷周邊襲擊事件共造成包含兇嫌在內四人死亡、十一名民眾輕重傷，目前六人仍住院治療中。總統賴清德廿日上午親赴警政署聽取專案報告。賴清德表示，內政部、警政署與各縣市警察局應強化快速打擊部隊功能，朝向反恐警力布置訓練和建置，並將捷運、車站等重點區域納入反恐層級防護。

警方初步調查，兇嫌是有計畫性犯案，事前透過網路購買煙霧彈，並具備製作汽油彈能力，犯案手段兇殘，最終甚至跳樓輕生。

賴清德指出，上午已與卓榮泰院長分別前往醫院探視傷者，除感謝醫療團隊，也對不幸罹難者表達深切哀悼，並向挺身而出阻止兇嫌及協助救護的民眾致上最高敬意。

賴總統明確提出三點指示。首先在醫療方面，要求中央與地方合作，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至協助後續。

其次，在案件偵辦部分，儘管兇嫌已經身亡，但賴清德強調「絕不能輕易放過」，目前台灣高等檢察署已指揮相關單位成立專案小組。他要求法務部與檢警單位深入追查兇手背景、是否有共犯、受人指使以及資金來源，務必向社會大眾公布真相。

第三，賴清德要求以此案為鑑，全面檢討並升級維安制度。他指示內政部與警政署，針對機場、車站、捷運等重要公共場域及大型活動，應強化警力部署；各縣市警察局的快速打擊部隊不能僅止於治安維護，更須朝向「反恐警力」的層級進行訓練與建置，確保一旦接獲通報，能全速抵達並有效制止類似攻擊行為。

針對五十七歲余姓男子見義勇為制止凶嫌張文而傷重不治，台北市長蔣萬安啟動一案一社工，法務局長連堂凱表示，將從優爭取北捷、犯保法的補償金，以及北市自治條例的撫卹金，最高可領一二八０萬元。

