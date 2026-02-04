見義勇為制伏持刀狂徒受傷！苗栗勇男「竟是市長同梯」

苗栗市「南苗市場」今（4日）清晨發生41歲鍾姓男子持刀攻擊員警，鍾男遭警員開槍還擊中彈送醫不治，當下見義勇為幫忙壓制嫌犯的羅姓男子遭流彈波及受傷，市長余文忠趕去探視，一看竟然是自己當兵的同梯。

苗栗市長余文忠趕往醫院探望被誤擊的見義勇為羅姓男子，後來發現是當兵同梯。（圖／翻攝余文忠臉書）

回顧整起重案，鍾男因為跟賣魚的黃姓攤商妻子有借手機被拒的糾紛，竟然掏出摺疊刀揚言要殺人，黃姓攤商連忙報案，市場管理員跟警方都趕來，豈料鍾男不聽勸阻被噴辣椒水，竟又二度抓狂，持刀砍傷員警朱均諭的頭2刀，另位員警開槍還擊，除了打中鍾男，也不慎波及幫忙壓制嫌犯的羅姓男子。

廣告 廣告

苗栗市長余文忠趕往醫院探望被誤擊的見義勇為羅姓男子，後來發現是當兵同梯。（圖／翻攝余文忠臉書）

所幸吉人天相，羅男僅被打傷手部，送醫救治後沒有大礙，苗栗市長余文忠會同苗栗縣警局長趕往探視時，一看羅男竟然是自己當兵時的同梯，當場在病房裡「重逢」，余文忠也送上感謝狀跟慰問金，感謝羅男的見義勇為。

員警遭砍到頭鮮血四濺。（圖／民眾提供）

被警方開槍擊中胸口的鍾男宣告不治。（圖／中天新聞）

警方將鍾男送醫。（圖／中天新聞）

案發現場。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%

高市府祭殺手鐧解「土方之亂」 高雄建商清運費暴跌81％ 「這群人」卻跳腳氣炸

開工、不開工都死路一條！長期未解未爆彈「土方之亂」懶人包