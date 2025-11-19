見義勇為卻被刺5刀！60歲男命危進ICU 女兒急求助：每天醫藥費破4萬

大陸一名60歲歲男子為救一名被攻擊的少女，遭兇嫌連捅5刀。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸重慶一名60歲陳姓男子日前見義勇為，為救一名遭攻擊的少女而被嫌犯連刺5刀，目前仍在加護病房搶救，由於每天醫療費高達人民幣1萬多元（約新台幣4萬多元），家屬難以負擔，女兒只好在募款平台發起募資，希望為父親爭取一線生機。

綜合陸媒報導，陳男的女兒在平台上說明，事件發生在11月13日，當時父親在家休息，突然聽到樓梯間傳來淒厲呼救聲，直覺不對勁，立刻衝出門查看，便看見一名可疑人士正對少女行兇，父親毫不猶豫上前制止，沒想到自己卻深中5刀重傷倒地。

女兒表示，父親強忍劇痛打電話給她求救，她緊急通知社區管理員並撥打急救電話，待救護車趕抵後，立刻將父親和被攻擊的少女送往醫院搶救，父親經過長達7小時手術，暫時脫離險境，送進加護病房。

女兒說到，事發隔天父親病情突然加重，隨後被轉送到其他醫院，院方診斷指出，陳男身上有刀刺傷、開放性胸部損傷、血胸、心包膜積水、心臟裂傷與失血性休克等多項致命傷，每日醫療費用高達1萬多元。女兒心痛道：「受傷的女孩現在跟我父親在同一個加護病房裡，父親臉部浮腫，已經完全看不出來是他了。」

報導指出，該社區工作人員透露，他們趕抵現場時，陳男與少女都已陷入昏迷，嫌犯則被警方當場逮捕，但他們並不了解案發過程。據悉，當地警方稱，嫌犯已遭刑事拘留，確認陳男見義勇為情況屬實，當地正在為他申請「見義勇為」榮譽稱號，同時也將進行相關扶助措施。

