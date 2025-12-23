見義勇為致死撫卹金遭指偏低 竹市：會滾動檢討

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）時代力量新竹市議員林彥甫說，台北市府將發給見義勇為致死的余家昶600萬元撫卹金，若同樣事蹟發生在竹市僅300萬元。竹市府表示，與多縣市撫卹標準相同，會滾動檢討完善保障。

台北19日發生連續攻擊造成4死，見義勇為的57歲余家昶挺身而出受重傷、送醫不治。台北市府將對余家昶發給新台幣600萬元撫卹金，並提供最高50萬元喪葬補助金。

林彥甫今天說，對比發現，若同樣英勇行為發生在新竹市，現行法規核發的死亡撫卹金僅300萬元、喪葬費30萬元，顯示見義勇為的生命保障存在明顯的縣市落差。

林彥甫說，新竹市預算規模增加，呼籲市府先優化相關自治條例，透過實質制度肯定市民協助治安的勇氣，不讓守護正義的代價成為家屬難以承受之重。

新竹市警察局透過文字向中央社記者表示，依據「新竹市民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例」規定，民眾協助警察拘捕人犯致死亡者，得發給撫卹金300萬元。新竹縣為250萬元，苗栗縣、南投縣、基隆市及宜蘭縣皆為300萬元，竹市的標準並無偏低。

竹市警局指出，將持續關注制度實務運作及社會期待，在兼顧制度公平性與財政負擔能力的前提下，視整體財政狀況滾動檢討，並研議修正相關法規，持續完善民眾協助警察執法之保障機制。（編輯：林恕暉）1141223