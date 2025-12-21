見義勇為！誠品南西員工助避難 甜甜圈店拉客躲店內

台北市 / 綜合報導

捷運台北車站和中山站的無差別攻擊事件，造成4死11傷的悲劇。一名誠品南西店的員工，跟我們還原當天的情況，表示當下許多店家，都在面對危急的時刻，依然臨機應變，協助民眾躲進倉庫和餐廳，保護客人的安全；而在商圈附近的另一家甜甜圈店，也在當下拉著客人躲進店內，直到最後終於安全了，才讓他們離開。

店員在櫃檯前，分裝著甜甜圈，卻發現外面的民眾，不斷奔逃第一時間，反應有些一頭霧水，一直到民眾情急之下跑進門市，店員才逐漸意會外頭有危險，這是19日在誠品南西店，附近甜甜圈業者的監視器畫面，許多周邊店家在事發當下，伸出援手這家甜甜圈店也在其中。

廣告 廣告

甜甜圈店員工說：「當下也不知道凶手是誰，或是他手上有什麼東西，我就直接把客人推到裡面去，因為我們裡面有三，四個男生，就是我覺得是很安全的，然後大概裡面，大概躲30分鐘，因為真的不知道歹徒到底到哪裡去了，直到說他好像到了(誠品南西店)四樓，我們才出來。」

店員臨機應變，讓客人得以幸免於難，而重新開幕的誠品南西店，記者實際走一遭，訪問到飾品店的員工，目擊的當下，他同樣心繫客人安全。誠品南西店飾品專櫃員工說：「因為我們是開放式的櫃位，所以我們是在外面，引導客人，跟客人說，欸，不要上去。」

誠品南西店飾品專櫃員工說：「就是做疏散，還是希望大家是安全的啊。」他也目睹所有的店家，在危及生命的當下，依然見義勇為。誠品南西店飾品專櫃員工說：「(很多店家)可以(讓客人)躲去倉庫的，或是躲到餐廳裡面，店員都是擋在外面，台灣人還是滿見義勇為的。」

嫌犯張文無差別攻擊，讓無辜的民眾，歷經生死瞬間，不過店家們互相幫忙，見義勇為的表現，都讓民眾十分動容。

原始連結







更多華視新聞報導

張文持利器闖中山商圈 美妝店機警引民眾入店避難

誠品南西21日恢復營業 店家英勇事蹟備受讚揚

誠品南西店外車禍 悼念人潮前「公車撞機車」1傷送醫

