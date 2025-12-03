見習婚禮！Lulu看許瑋甯穿拖鞋滿場跑 爆料邱澤私下焦慮

Lulu當主持人見習婚禮，曝邱澤私下焦慮。（資料圖／羅永銘攝）

邱澤、許瑋甯上（11）月底在台北文華東方酒店舉行婚禮，邀集許多演藝圈好友參加，熱鬧及幸福氛圍引來親友紛紛讚嘆。其中女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持人，3日在社群分享心路歷程，並緊張喊道：「接下來換我的了。」

Lulu表示，這是一場理性的頭腦與感性的頭腦同時大爆發的婚禮，上一秒原本還在感動落淚，下一秒拿起麥克風專業主持。提到邱澤、許瑋甯平時是專業演員，但兩人看著彼此的時候，眼裡只有對方，「當下他的角色就是瑋甯的老公，而她的角色就是邱澤的老婆」，且兩人哽咽述說誓言，令全場賓客都跟著潰堤。

婚禮前Lulu與邱澤小聊一下，看到新郎有些焦慮，便安撫對方放心把流程交給她，專心當新郎就好，還聊到：「除了出生之外就是兩件大事，『結婚』還有『離開』，我們無法掌握自己要怎麼走，但至少結婚這件事希望可以很圓滿」。而婚禮前的最後一刻，看見新娘身穿禮服配拖鞋，忙著確認賓客小禮，Lulu鬆口讚美：「我真的揪歡喜欸！你們結婚金正太讚了！」邱澤則開心回覆：「你們結婚也真的好棒！很期待你們的婚禮！」

回顧婚禮流程，前半段很溫馨感人，後半段變成巨星演唱會，Lulu感謝DJ的音樂帶動氣氛，及藝人們大方同歡，令她最喜歡的一幕，是拉著新娘的婆婆跳舞，「婆婆很開心地跟我一起扭屁股，孫子孫女一起包圍著她轉圈圈，大家的笑容跟眼淚就是這場婚禮最最美好的畫面了」。最後，Lulu吐露心聲：「祝福瑋甯邱澤永遠像此刻一樣幸福快樂，接下來換我的婚禮了～好緊張！」

