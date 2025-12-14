「見習網美小吳」突爆粗口！認了「出事了」他1舉動⋯頻道恐消失

娛樂中心／綜合報導

YouTuber「見習網美小吳」影片廣受喜愛。（圖／翻攝自IG）

擁有135萬訂閱的YouTuber「見習網美小吳」以搞笑、有趣的影片內容廣受喜愛，不料他今（14日）突在社群大喊「出事啦」，高達17萬訂閱的副頻道恐直接消失。

小吳副頻道「小吳日常」因忘記帳號無法登入。（圖／翻攝自IG）

小吳於2021年開設副頻道「小吳日常」，累積至今已有17萬訂閱。但14日他準備將Podcast節目上傳到副頻道時，竟完全想不起帳號密碼，直呼：「一點頭緒都沒有，笑死。」

從畫面中可見電腦畫面顯示「找不到任何帳戶」，小吳無奈表示：「17萬的YT帳號掰掰？」讓他忍不住爆粗口。

