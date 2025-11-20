見習近平決心不被動搖？鄭麗文提「國共和解」：有助兩岸和平的人都要見

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（20日）出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座——蔣中正日記讀後心得」活動。她致詞時表示，國民黨絕不容許戰爭發生在台灣，因此，從今開始，國民黨將致力於緩和兩岸劍拔弩張的緊張局勢，只要是對兩岸和平有幫助的事，她都願意去做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見，這樣的決心不會被動搖，「國共必須先和解，國民黨會堅定地走在和解的道路上」。

鄭麗文表示，今日來到中華戰略學會，無庸置疑，當前所處區域正是風雨飄搖之際，原本台海局勢已十分緊繃，如今東北亞情勢更是一觸即發，國際局勢可能昨日尚且風平浪靜，明日便戰雲密佈。「一言興邦、一言喪邦」，領導人的態度將影響人民福祉，甚至牽動區域安全。她一再強調，希望台海保持平靜，因為台海無事，不僅代表日本無事，也是世界無事；唯有台海安全，社會才能安定，人民才能安心。

鄭麗文指出，中華戰略學會是當前國民黨的重要重鎮。國民黨要振衰起敝、保護台灣民主、重返執政，更重要的是，國民黨應成為台海和平的締造者。她提到，自己上任不過兩週，卻感覺彷彿當了三年的黨主席，國民黨絕不容許戰爭發生在台灣，避免任何可能引發戰火的情勢，這是國民黨堅定且莊嚴的誓言與努力。

鄭麗文說，昨日鄭黃會是民主歷史的重要轉捩點，藍白兩黨領導人能夠開誠布公，這是如此的難能可貴。當前局勢不容小恩小義、小私小利，應以國家大義、區域和平與人類福祉為優先，許多國際友人也認為，台海不能發生戰爭，因為那將是全人類的災難。因此，從今開始，國民黨將致力於緩和兩岸劍拔弩張的緊張局勢，只要是對兩岸和平有幫助的事，她都願意去做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見，這樣的決心不會被動搖。

鄭麗文認為，「國共必須先和解」，國民黨會堅定地走在和解的道路上，面對歷史真相是為了撫平傷痕，而不是在傷口上灑鹽，當台灣抱著大愛和平心情，面對過去悲情歷史，堅定走向和解之路，便能不再讓仇恨蔓延於這片土地，也不讓撕裂與對立在台灣找到生根發芽的空間。

鄭麗文強調，請大家相信她的決心，唯有和平這條路，台灣才有活路，年輕人才能安身立命。兩岸必須以對話取代對抗，開創穩定與和平的未來，這是全世界都支持的方向。雖然未來仍有諸多挑戰，但對她個人的打擊與抹黑只是小事，無須掛心，期盼未來大家能夠邁開步伐、堅定前行，一定能走出一條康莊大道，讓後代子孫追尋屬於自己的幸福。

