見習進平決心不動搖？ 鄭麗文：對兩岸和平有幫助都願意見

鄭麗文：「只要是對兩岸和平有幫助的事，我都會去做，只要是對兩岸和平有幫助的人，我都願意去見」。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文曾聲稱，只要能化解兩岸分歧，當然要見中共國家主席習近平。鄭麗文今日出席活動時再次提及此事，「只要是對兩岸和平有幫助的事，我都會去做，只要是對兩岸和平有幫助的人，我都願意去見」。

鄭麗文於當選國民黨主席後接受媒體專訪時表示，願意前往中國交流，也願意會晤習近平，只要可化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，什麼工作都願意做、什麼人都願意見。鄭麗文強調兩岸和平是國民黨最重要的是，必須凝聚台灣最大公約數與共識。

國台辦發言人朱鳳蓮昨（19日）指出，願意在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上與國民黨加強各領域、各層級交流、交往，增進互信合作，凡是有利於兩岸關係和平發展、有利於兩岸民眾利益福祉的事，「我們都願積極推動」。

鄭麗文今（20日）出席中華戰略學會舉辦的抗日講座活動，她指出台海局勢原就非常緊繃，如今東北亞的局勢更是一觸即發。她認為，一言興邦、一言喪邦，領導人代表的態度、堅定的腳步，影響的不只人民福祉，甚至是區域的安全。

鄭麗文表示，台灣無事、日本就無事，國民黨會做和平的締造者，國際友人都跟她說，台海不能發生戰爭，否則就不是東亞有事，而是全人類的災難，從現在開始，國民黨每分每秒都要緩和兩岸緊張情勢，都要為和平創造機會、找到曙光。

