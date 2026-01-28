見習陳漢典、Lulu婚禮！許允樂無端被酸「整過頭」發長文反擊

李玉璽與許允樂婚後首度公開露面。（圖／東森娛樂）





陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉辦婚宴，現場賓客星光熠熠，包括剛新婚不久的李玉璽與許允樂，夫妻倆婚後首度公開露面坦言正在努力「做人」中，女方也甜喊想生2個小孩！本來是喜事一樁，但照片曝光後卻被網友開酸「整形整過頭」，對此她昨（27）日發聲揭開真相，正面反擊酸民。

許允樂無端被網友批評「胡亂整形，整過頭了、打太多了」，在社群說明水腫出席婚禮真相，其實她正在服用蕁麻疹藥物治療，加上正在備孕有吃調整荷爾蒙藥物，調整作息後每天吃飽睡飽，因而體重來到人生巔峰6O公斤：「本來就是易水腫體質，快40歲了，現在只要不小心水腫又更難退去了，真的沒有打什麼，我發誓。」

不理會外界批評言論，許允樂明白自己想要的是什麼：「我知道我自己要什麼，也知道我想要的東西會讓我開始經歷什麼，好比說變胖、變腫、變得沒有以前好看之類的，所以我並不畏懼，只求能夠身體健康、能順利平安，除此之外，其他的都不是此刻正在努力的我現在會在意的事。」

努力備孕當媽媽卻遭酸民批評亂整形，許允樂硬起來開轟「妄下定論」的人：「想必打從心裡也不會想知道別人正在經歷什麼辛苦，多說無益，反正你不在乎我，我也不會在乎你。」發長文說明現況，主要是為了給真心擔心她的人了解，能夠放心。

許允樂發長文說明身體現況。（圖／翻攝自許允樂Instagram）

許允樂發長文說明身體現況。（圖／翻攝自許允樂Instagram）



