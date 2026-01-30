見老公與妹子合照疑有外遇，人妻砍斷命根「白斬雞」遭判7年！夫出庭為她求情。圖／翻自南韓《中央日報》

韓國在去年8月1日發生一起事件，在江華島一名58歲人妻懷疑老公有外遇，在凌晨1時闖進一間咖啡店，當場對老公手起刀落「白斬雞」砍斷命根。該案在近日宣判，這名人妻被判7年徒刑。

據南韓《中部日報》報導，這名人妻之前看到老公和一名妹子合影的照片，讓她心生懷疑，認定老公有外遇。於是在去年8月1日凌晨1時多，當老公正在女婿經營的咖啡店休息時，人妻闖進咖啡店，當場對老公手起刀落，砍下老公的生殖器，並把生殖器沖入馬桶。

不過案情也顯示，人妻的40歲女婿也涉案，他協助把岳父綁住，讓他的岳母得以順利行凶。據悉當時這位岳父已經酒醉，所以毫無反抗能力，任由妻子與女婿宰割。除此之外，女兒也被認定是幫凶之一，因為她找徵信社幫忙，並非法使用GPS裝置跟蹤爸爸。

案發地點的女婿咖啡廳。圖／翻自《韓聯社》

這起案件在本月23日宣判，仁川地方法院判處這名人妻7年徒刑。報導指出，人妻在審理過程中不斷強調，自己並沒有殺人意圖，單純就是要「斬雞」。不過法官仍認為本案性質嚴重，雖然人妻在行凶時，有避開人體致命點，但割掉器官仍是一種殘忍的行為，所以判處人妻7年徒刑。另外協助犯案的女婿，則被判4年徒刑，女兒則被判罰300萬韓圜（約新台幣6.6萬元）。

至於被「斬雞」的老公，在送醫治療後雖無生命大礙，但身心都受到嚴重傷害。另外也傳出他出庭時，都會幫妻子求情，希望法官能從輕發落，而法官也有將此因素考慮進去而做出判決。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



