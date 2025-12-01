見臨檢心生怯意拔腿狂奔 失聯越籍通緝犯遭員警逮捕

【警政時報 陳世軒／桃園報導】昨（30）日晚上8時桃園區復興路發生警匪追逐，武陵派出所前往某旅館執行臨檢，不料剛要進入，旁邊餐廳就有一名阮姓男子逕自快步離開，察覺有異後員警立即追上，最終成功逮捕。經調查發現阮男為通緝犯，全案依法解送。

昨（30）日晚上8時桃園區復興路一名失聯越籍阮姓男子因涉嫌詐騙遭通緝，看到武陵派出所員警執行臨檢心生怯意逃離，最終被逮捕。（記者翻攝）

昨日武陵派出所副所長王育晟率同仁前往旅館執行勤務，阮男看到後不顧身旁朋友詢問，快步離開現場。員警察覺異樣隨即尾隨，阮男則於一處轉角加速逃離，展開警匪追逐。最終阮男逃逸約一百公尺時不慎跌倒，被員警制伏。

阮男（右）發現員警後加速逃逸，在狂奔約一百公尺時不慎跌倒，最終被趕來的員警成功制伏。（記者翻攝）

經調查發現，阮男身分為越南籍，在去年2月被通報失聯，後因涉嫌詐騙案件遭發布通緝中，員警也立即將其逮捕，並依法解送歸案。

