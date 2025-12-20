見舞金關懷因緣 能登偏鄉探訪相見歡

結好緣，做好事，需要號召更多夥伴，去年元旦，日本能登半島發生強震，儘管有些地方交通不方便，慈濟人無法抵達，但受災鄉親還是可以透過一些發放活動，領到見舞金，或是吃到慈濟提供的熱食，因為這段因緣，最近志工回到地震地其中一處災區，穴水町，舉辦音樂茶會，有民眾很早出門，迫不及待想要見到志工一面。

穴水町民眾 山田紀子：「我心裡想著，一定要去看看，一定要去聽聽，抱著這樣的心情來的。」

之前是家人代領見舞金，現在為了見見家人形容的慈濟志工，「山田紀子」成了第一位到場的鄉親。

穴水町民眾 山田紀子：「這裡是我們的避難所，在這個房間裡，地震發生後，大家就是在這個房間避難的。」

穴水町乙崎集會所，也是慈濟志工第一次到訪的地方。

慈濟志工 小野雅子：「去年，我們在穴水的冥王星會館，進行了熱食供應，之後也舉行了見舞金發放，今天是繼四月之後，我們再次回到穴水町。」

投影幕上，播著慈濟供應熱食的畫面，在場18位鄉親都吃過。掌廚的石河直先生，今天和慈濟志工親自送來。

志工 石河直：「當時煮熱食的就是我們，但我們是第一次來，那時有人幫忙送餐到這裡。」

素昧平生，卻延續著兩年來的牽掛。穴水綜合醫院島中公治院長，突然的出現，送上招牌的擁抱。輪島塗田谷漆器職員久保研二先生，對於工藝復興，也充滿希望，繼續努力。

輪島塗田谷漆器職員 久保研二：「復興後，要靠自己的力量在這裡生活，我覺得，把那分態度和心意，讓支持我們的人看見，這一年下來，我真的深刻感受到，慈濟大家常說的，大愛，對此，我真的非常感動。」

