見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好！
生肖鼠：★★☆☆☆
年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。
生肖牛：★★★★★
「月德」解救，只要多加保養，終無大礙。平時必須注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外要特別留意泌尿系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做一下全面檢查，以杜絕後患，平時則要潔身自愛。
生肖虎：★★★★☆
今年身體狀況甚為普通，小病小痛繁仍，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。「五鬼」入宮，需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治為宜，切勿拖延，需要提高警惕，忌至陰廟。
生肖兔：★★★★★
一些病痛，在所難免，但不會很嚴重，尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。
生肖龍：★★★☆☆
因為流年行煞星，要小心意外、車禍等事，不可參與危險性運動，如登山、潛水等活動；至於外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。
生肖蛇：★★★★★
今年體質稍弱，有小病痛，要多休養生息，才能保持身體健康，避免激烈運動，留意肢體方面的問題，容易扭傷折損。此外，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。
生肖馬：★★☆☆☆
因值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。
生肖羊：★★☆☆☆
「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、四月及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足睡眠、不熬夜，適量做些運動，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。
生肖猴：★★★☆☆
今年犯「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆六月及十一月份尤為注意，必須留意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。
生肖雞：★★★★☆
腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要規律。幸得「福德」吉星，只要多加防範，問題不大；即使不幸得病，也能找到良醫將病治癒，終無大礙。
生肖狗：★★★☆☆
年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月及七月份更需提高警惕。
生肖豬：★★★★★
容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。有「天厄」凶星出現，多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要做危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。
※民間習俗，僅供參考。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／楊登嵙老師
