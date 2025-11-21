見街頭野鴿頻遭垃圾絆住 法國市民自發解救再原放

廣場上的鴿子飛來飛去，乍看之下只是普通的情景。仔細一看，有些鴿子少了幾根腳趾，甚至整隻腳都已經不見。

巴黎市民卡特琳說，「牠們常在地面上走，就會沾到一些絲線，如果纏在腳趾上、纏得越來越緊，就有可能失去腳趾。」

卡特琳是個法國巴黎的普通市民。過去幾年來，她自發執行一項特別的任務，那就是幫鴿子去除腳上的雜物。她會到廣場上，捕捉跛腳的鴿子，再用鑷子、小剪刀等工具去除絲線，還會進行簡單的消毒，之後再原地放生。

廣告 廣告

巴黎市民卡特琳說，「我看到鴿子身上纏了絲線，沒完沒了時，總是感到難過，但當然我們不能改變全世界，所以我盡我所能幫我能幫的忙。」

專家指出，鴿子被纏住不只會影響行動覓食，還會妨礙牠做出交配的姿勢。而由於巴黎的廢棄物系統不夠完善，導致絲線、毛髮類的垃圾經常出現在路上，就會纏在鳥類的腳上。

法國自然史博物館研究員吉蓋指出，「理想上我們應該除惡務盡，也就是根除環境中的汙染，比如說執行一套管理美容院毛髮污染的系統。」

專家也表示，另一個鴿子會被纏住的原因，則是因為巴黎的人口過度密集，綠地不足，鴿子容易跑到人行道上。如何管理環境，讓人和動物都可以好好生活，是當地政府必須面對的問題。