見設計師撿客人舊床墊 他嘆「原來窮人這樣過」 網揭真相：一堆人搶





近年來二手家具市場越來越熱，從社團到清倉拍賣都能看到民眾「撿便宜」的身影，但是否所有家具都適合接手，也成了社群上的爭論話題。日前一名網友就分享，他在髮廊弄頭髮時聽到設計師因床墊壞掉準備汰換，沒想到旁邊的阿姨客人立刻說家裡剛好有一張要丟的舊床墊，兩人當場交換聯絡方式，讓他震撼直呼：「原來窮人是這麼過的…」貼文曝光後瞬間引發熱烈討論。

該名網友在網路論壇PTT上發文表示，他當時對那段對話感到非常衝擊，直覺床墊屬於高度私密的日用品，就像衣物、內衣一樣帶有個人使用痕跡，他實在難以理解為何有人願意接手別人淘汰的床，讓他不禁感嘆「原來窮人是這麼過的…」原PO還坦言，本來還因為這位設計師要漲價感到不開心，「現在想想，有點不忍心…我還是讓她漲吧」。

廣告 廣告

▼原PO在髮廊巧遇設計師打算拿客人的舊床墊，讓他相當震驚。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一出後，不少網友紛紛留言表示「先問問床墊多少錢吧？有人的10萬起跳，有人2千以內」、「阿姨的床墊可能是名床啊，我朋友買了新冰箱，只是顏色不符合他家的裝潢就送人了」、「說不定阿姨的床很頂，有保潔墊也沒衛生問題」、「省一點可能是習慣，不見得就窮」、「還好吧，床墊鋪個保潔墊就能用了」、「飯店二手清倉還不是一堆人搶」。

▼原PO在髮廊巧遇設計師打算拿客人的舊床墊，讓他相當震驚。（示意圖／取自Pixabay）

也有人分享自身經驗，指出台北精華區常能看到被丟棄的高檔家具，許多人掃到寶已見怪不怪，「你去看拾荒群組，信義大安的家具廢棄物丟路邊，PO出來都秒殺的」、「你去臉書拾荒社團可以看到更多窮人小確幸」、「搞不好那阿姨是有錢人，常換家具啊，像信義區被丟的家具還比家裡用的好，一堆人搶著撿，反正看看也無妨」。

（封面示意圖／取自Unsplash）

更多東森財經新聞報導



去髮廊只洗頭會被當奧客？ 她嘆「連問7家沒人接」 同業曝真相

想剪髮得先加LINE？ 網揭背後動機 他不解：只是想問多少錢

「執業94年」獲金氏紀錄！ 108歲最強理容師笑：還能繼續剪下去