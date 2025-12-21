見詐騙案件內容傻眼 黃揚明嘆：禁用小紅書打詐根本無效

內政部以不配合打詐為由，封禁大陸社群平台「小紅書」1年，引發爭議。媒體人黃揚明今天分享一起發生在近日，並與小紅書有關的詐騙案件，並直呼「果然，禁用小紅書打詐根本無效」。

小紅書遭政府封禁。（圖／資料畫面）

黃揚明今天在臉書發文表示，12月4日，內政部宣布當日起小紅書禁止連結1年。然而，12月14日，165打詐儀錶板網站刊登了一則被詐騙案例，內文提及：「我於【114年12月11日12時許】接獲【小紅書】收到【心動女嘉賓(ID:42266757883)】稱須淘寶代付，我便與其加LINE【暱稱Men's Shanahan】，對方稱欲前往中國大陸旅行，希望我以代付方式將人民幣刷卡儲值於對方之支付寶，再匯款至我帳戶內，我信以為真，遂幫對方代付7筆，共新臺幣106757元，後帳戶遭警示，我才驚覺遭詐。」

廣告 廣告

黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明說，事實證明，即使政府宣布封禁，民眾仍然可以連結小紅書，且小紅書上的詐騙案件仍持續發生。甚至，政府已經說明，在小紅書上的詐騙行為，警方無法查辦，「就這樣吧…」。

延伸閱讀

網購清單曝光！張文預謀1年半、花4.8萬網購24顆煙霧彈

玩笑開大了！網路20則模仿恐嚇留言已逮3人 刑事局：從嚴究辦

見義勇為遇害！余男年邁母蒙在鼓裡 桃市府：將申請入祀忠烈祠