見詭男疑尾隨 情侶勇擋護3名女學生反遭刺

男子疑似尾隨騎YouBike女生，還攻擊人。（圖／東森新聞）





一名男大生昨（14日）晚上和女友騎車行經府中商圈，停等紅燈時，看到有男子疑似在尾隨騎YouBike的女生，他們立刻上前制止，卻被對方拿鉛筆作勢攻擊，還被踹傷。警方獲報到場，男子否認跟騷，不過攻擊男大生的部分，仍被依「社維法」帶回派出所。

警方獲報有糾紛，立刻鳴笛到場。現場一名男大生說，剛剛看到有男子疑似在尾隨、搭訕女子。

遭攻擊男大生：「有一個女生在騎腳踏車過馬路，然後他在跟蹤她，我們看了一眼而已，我女朋友下來阻止他。」結果他和女朋友上前阻止時，卻被對方持鉛筆作勢攻擊，還被踹。

遭攻擊男大生：「他攻擊我，他踹我的腳。」案發在14號晚上7點多，當時男大生和女朋友騎車經過新北府中商圈，他們在路口停等紅燈時，發現一旁的YouBike站有狀況。

男大生說，他們看到男子接連騷擾一名要還YouBike的女生還有兩名學生，不斷靠近疑似想搭訕，因此女友先下車查看，他也上前阻止，卻被對方攻擊，導致右手食指擦挫傷和左小腿紅腫。

遭控跟騷男子vs.警方：「我說你在找什麼啦？幹嘛弄人家？」

男子否認有跟騷的行為，但他攻擊男大生的部分，因為男大生不提告，他後續仍被警方依「社維法」帶回派出所，畢竟現在又剛好新北耶誕城登場，人潮勢必會增加，鬧區傳出疑似跟騷，也讓人不得不多加提防。

