見證人間真善美 一步一印不負青春

真誠付出的慈濟人生，一一回憶盤點，在高雄，一群白髮志工，回想將近30年前的賀伯颱風，深入災區走上竹橋，那份助人的心至今未減，而人文真善美志工，也記錄下，志工們的真實慈濟路！

慈濟志工 李呂鶴：「要快把握時間，不然時間不多，我這身體，能用就趕快用。」

李呂鶴人稱岡山阿媽，她與丈夫的慈濟人生出版成書，見證生命價值。

證嚴上人開示：「這時間的過程，為社會有做事，這就是人間的菩薩，價值幫他留下，留下入經藏，就是菩薩。」

回首慈濟路，將近30年前的賀伯颱風，高雄人文真善美找回當時參與救災的志工，即使他們青絲變白髮，但踏上竹橋的這一幕，依然難忘。

慈濟志工 陳秋陽：「山上的人很厲害，用竹子插著鋪板子，我們就過去。」

慈濟志工 劉申榮：「當然會怕，但是怕，也不能走太快，因為前面都是人，年輕人都走前面，走著走著，就念阿彌陀佛。」

慈濟志工 李義滿：「賀伯颱風的時候，能夠幫助別人是非常快樂，所以沒有想那麼多，事後看到電視的時候才知道，原來那個橋只有4根柱子。」

早期勘災缺乏經驗，艱險的一幕令上人憂心不已。

慈濟志工 顏美鳳：「向上人懺悔，那座橋上也有我，所以以後不敢了，要去救人，一定要讓自己自身安全。」

數十年來，慈濟志工救災賑災經驗點滴累積，也鋪成了慈濟的長情大愛。

證嚴上人開示：「師父對自己盤點，是我認識這麼多人，這也是我生命中的價值，其實也因為有大家的愛，才有慈濟。」

白髮志工，不懼歲月流逝，堅持初心，菩提大道上依然闊步前行！

