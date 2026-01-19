見證凹子底開發案上樑 康議長祝福工程圓滿順利

▲富邦投資北高雄，康裕成議長見證上樑盛典。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄捷運凹子底站旁商業開發案今（19）日舉行上樑典禮，議長康裕成、副議長曾俊傑，以及市議員李喬如、陳美雅、簡煥宗、蔡金晏等共同蒞臨到場見證，她祝福工程一切順利，也期盼公私協力，確保重大建設如期如質完成，打造國際新地標。

▲康裕成議長致詞

康議長表示，今日上樑代表工程進度順利推進，也象徵高雄持續向前的城市能量。她說，本案位居北高雄核心地段，是高雄城市轉型的重要象徵，感謝富邦人壽投入龐大資源，攜手國內外專業團隊打造本案，為高雄經濟轉型注入強勁動能。

廣告 廣告

市長陳其邁指出，凹子底結合捷運與輕軌雙鐵優勢，為北高雄最重要的核心樞紐，感謝富邦集團看好高雄、投資高雄，未來這裡不只是商業開發，也將引進購物商場、國際飯店、會議中心、頂級商辦、運動休閒及生態綠廊；他也特別感謝施工團隊齊心讓工程順利進行，讓本案成為帶動北高雄經濟發展的重要引擎。

富邦集團董事長蔡明忠表示，今天是「高雄之星」的上樑典禮，本案是集團秉持跟城市共好、與社會同行的理念，配合高雄市推動產業多元發展、促進城市轉型升級的重大建設。本案總樓地板面積達15萬坪，未來將成為市民共享的生活舞台，一站式滿足各年齡層的休閒、運動與消費需求。

今日活動現場，除正、副議長及議員外，市長陳其邁、富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽董事長林福星、立法委員賴瑞隆，以及各工程顧問、設計、營造單位等多名貴賓等也共同出席，見證這座北高雄新地標邁向工程新里程。（圖╱高雄市議會提供）