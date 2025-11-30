見證原民族語扎根成果！台中原民部大成果展及就業徵才暨族語傳承表揚

「臺中市原住民族部落大學成果展暨原住民族語傳承」表揚活動，昨29日於原民會一樓大廳舉行，原民會主委楊馨怡與近 200 位講師、學員、族語保母及志工齊聚，共同見證一年來在文化教育與語言復振上的豐碩成果。（如圖）

市府原民會主委楊馨怡表示，部落大學自100年成立以來，已成為臺中推動原住民族文化教育的重要基地，課程累積逾一萬人次參與，並培育超過250位講師，是中市多元文化扎根的重要力量。

原民會主委楊馨怡表示，部落大學長年秉持「價值（Value）」、「創新（Innovation）」、「專業（Profession）」與「永續（Sustainability）」四大核心理念，致力營造友善、深度且具文化厚度的終身學習環境。本次成果展透過文化技藝、語言研習及多元課程作品展示，呈現年度教學成果，也讓市民更認識部落大學的課程特色與教育能量。

廣告 廣告

今年花蓮光復地區受樺加沙颱風重創，臺中多位族人主動前往協助災後重建，在逆境中展現原住民族深厚的互助精神。原民會也在典禮中特別頒獎表揚，感謝他們以實際行動守護族群，是城市中最溫暖、最令人感動的力量。

市府近年推動的原民政策成果，包括原住民族文化館升級、連續三年舉辦全國首創「原民日影片徵選活動」、擴大族語教育、提升原住民租金補貼、改善梨山交通、推動幸福巴士2.0，以及打造霧峰「原流新創聚落」與谷關部落市集等，展現臺中在文化、教育、社福與產業上的全面投入。

表揚活動貴賓雲集，包含市府原民會主委楊馨怡、市議員古秀英、族群委員張錦秀、邱春生皆親臨共襄盛舉。市府表示，未來將持續推動原住民族教育、文化與語言傳承各項政策，讓臺中成為最具文化厚度、多元共融的城市。