見證台日友誼與台灣生命力 「台灣自己館」11月26日功成身退

為實踐以台灣為名參與大阪萬博目標，由「台日共丸聯盟」發起的「台灣自己館」自2025年4月份開始在日本宇野港搭建，並升起「月亮上的台灣」(Taiwan on the Moon)，同時在大阪萬博(10月13日)、瀨戶內藝術祭(11月9日)相繼落幕後，「台灣自己館」也將於11月26日撤館完成這長達8個月的國際交流任務。

「台灣自己館」源起於2025年大阪萬博，無法以「台灣」為名參加，由「台灣文學國家園區協進會」理事長鄭邦鎮領銜發起，號召社會：「不要問『國家』為我們做了什麼事，問我們為『台灣』做了什麼事。」這場以「台灣」為主體，以「民間」為方法，參與國際盛事的公民行動，被外界喻為「東奧正名」的實踐版。

廣告 廣告

台日共丸聯盟於瀨戶內海搭建第一座「台灣自己館」以及 taiwan on the moon活動。(圖：台日共丸聯盟提供)

獲喻「東奧正名」實踐版

「台灣自己館」不僅於4月份在日本大阪萬博及瀨戶內海登場，除了每個月推出以台灣為主題的展演，5月份開始在美國紐約同步展開一系列策展行動，8月份正式進入大阪萬博演出，10月份更將「月亮上的台灣」帶到瑞士。

「台灣自己館」能夠順利在日本蓋館，除了在台灣民間力量的支持之外，主要得力於Uno土地株式會社的支持、以及驛東創庫、高知乾燥林材土佐會、木材商業協同組的大力幫忙才得以讓「台灣自己館」順利開展，體現「台灣的事，就是日本的事」，完美詮釋「台日共丸」精神。

台日共丸聯盟發起的「台灣自己館」行動，其中Taiwan on the moon活動曾到紐約、瑞士等地展開策展行動，也曾赴大阪世博展區策展。(台日共丸聯盟提供)

日企大力協助體現台灣有事就是日本有事

在最後撤館這天，26日上午10:00，除「台日共丸」三位發起人：林建華、吳仁麟、蔣耀賢將親自來到台灣自己館現場外，高知乾燥林材土佐會、木材商業協同組也將遠從四國前來協助撤展作業，歡迎大家一起見證這歷史性的一刻。

策畫並執行這一系列活動的台日共丸聯盟共同發起人蔣耀賢表示，這一場「台灣自己館」的完成儀式，Taiwan on the Moon策展人商毓芳和日本朋友將為大家準備台灣特色的「割稻仔飯」，感謝大家共同勞動，一起成就豐收。

此外，在日本閉幕後，台日共丸聯盟將於12月返台舉辦「台灣自己館」成果展覽既感恩分享會，在2025年國內外情勢紛擾的一年，為「台灣自己館」的骨氣與韌性做見證。(編輯：陳文蔚)