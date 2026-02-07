見證台灣民主 前新聞局長邵玉銘辭世

前行政院新聞局長邵玉銘7日辭世，享壽87歲。（本報資料照片）

台灣資深媒體人葉樹姗7日在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組表示，分會理事靳秀麗夫婿、前行政院新聞局長邵玉銘7日辭世，享壽87歲。邵玉銘出任行政院新聞局長時，適逢解嚴、前總統蔣經國逝世等重大事件，由他代表政府對外發布訊息，被視為見證台灣從威權體制走向民主開放的關鍵歷史人物。

邵玉銘民國27年11月3日出生於滿洲國濱江省蘭西縣（現今黑龍江省綏化市蘭西縣），37年隨父母來台。畢業於政治大學外交系，隨後赴美深造，取得美國芝加哥大學歷史學博士學位。返台後，於政大外交系任教，之後更擔任政大外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任。

76年至80年間出任行政院新聞局長，當時國內外情勢動盪，國內陸續宣布解嚴、開放老兵回大陸探親、開放報禁等，以及總統蔣經國逝世等重大事件，皆由他代表政府對外發布訊息。他曾在「此生不渝：我的台灣、美國、大陸歲月」回憶錄中，詳細記錄他擔任國家發言人期間的歲月和當年台灣面臨的局勢。

此外，邵玉銘還曾任國民黨副祕書長、外交部北美事務協調委員會主委、公視董事長等職務。《眷村雜誌》原定8日於台北國際書展，邀請邵玉銘以「我的童年流亡三部曲」為題分享他的人生經驗，但邵臨時因病取消出席，不料，隨後即傳來病逝消息，葉樹姗除在群組轉述噩耗，也透露慈濟志工前往邵住院的榮總進行助念；資深媒體人陳月卿也在群組中感嘆，自己才在為記者公會60周年紀念出版品撰文，特別提及邵玉銘對於台灣未能好好培養資深記者的深切遺憾，沒想到書還未出版，人就已離世，令人遺憾。