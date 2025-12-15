見證台灣產業6年動盪 彭双浪有感而發3個見識與3個感謝

台北市電腦公會理事長彭双浪今（15）日出席第18屆第1次會員大會時，有感而發道出3個見識和3個感謝。

在任內走過6個年頭，經歷過無數個人生第1次，與產業同行站在浪頭看過前所未有的動盪局面，台北市電腦公會理事長彭双浪今（15）日有感而發，他在任內的3個見識與3個感謝，而台北市電腦公會監事會召集人同時也是華碩共同執行長的胡書賓，也代表送上石雕豬豬予生肖屬豬的彭双浪，感謝他任內的付出與領導。

台北市電腦公會理事長彭双浪生肖屬豬，台北市電腦公會監事會召集人同時也是華碩共同執行長的胡書賓，代表送上石雕豬豬予彭双浪。

彭双浪今日有備而來，心情大好的他站在台上，回顧這6年期間所經歷的新冠疫情、美國關稅議題到躬逢AI浪朝，在在都直接影響著台灣廠商的生計與轉型，他自己身在其中更是深有感觸。

致詞時，他開場便說出「3個見識與3個感謝」，彭双浪指出，第1個見識是見證了什麼叫做「團結力量大」，ICT產業團結在一起，緊緊扣住產業趨勢，現在Computex最頭痛的問題，不是找不到人來參展，而是找不到足夠大的場地。

而第2個見識，彭双浪說道，就是我見識到了公會同仁無所不能、無所不在，讓所有的各部會、政府部門都對我們非常的放心，讓我們整個公會在這個面臨3年的疫情，整個業績還是一直不斷的成長。

他接續點出，第3個見識就是看到政府各部門對產業的用心，面對需要建言或是討論政策的關鍵時刻，我們經常被邀請去參與討論，在數位轉型、數位台灣跟智慧國家的這個部分，我們也參與了非常多。

至於彭双浪說的3個感謝，第1個感謝的就是歷任的理事長及理監事，在過去的50年裡，打下了非常堅實的基礎，讓我們的公會在過去50年不斷成長茁壯。

彭双浪繼而感謝的是公會同仁，他表示，所有的公會同仁，真的是任勞任怨，無時無刻都在挑戰不可能的任務，在我們認為這不可能的狀況之下，都圓滿完成我們的任務。

至於第3個感謝，彭双浪強調，要感謝政府部門，包括各部會還有地方政府，都給予台北市電腦公會的支持，讓我們能夠參與規劃，還有討論，也能夠充分反映產業的需求。

