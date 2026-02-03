見證台灣職棒歷史！陳義信捐贈棒球生涯文物 退輔會：榮工棒球隊奠定國球基礎

國軍退除役官兵輔導委員會於今（3）日舉辦「原住民族委員會副主任委員陳義信先生棒球生涯文物捐贈儀式」，由陳義信將其珍藏之棒球生涯重要文物正式捐贈予輔導會典藏，儀式在輔導會主任委員嚴德發主持下隆重進行，現場並邀集原住民族委員會、中華職業棒球大聯盟及多位棒球界人士共同見證，氣氛溫馨感人。

嚴德發表示，榮民工程事業管理處（榮工處）隸屬輔導會體系，早年除肩負國家重大建設任務外，亦重視榮民及其子女的照顧與培育，榮工棒球隊正是在此背景下成立，從少棒、青少棒、青棒到成棒，成為全國唯一擁有四級棒球隊的機構，培育無數優秀選手，為國爭光，也奠定棒球成為我國「國球」的重要基礎。

退輔會舉辦陳義信（中）棒球生涯文物捐贈儀式。（退輔會提供）

退輔會指出，陳義信為我國棒球史上具代表性的投手之一，長年為國效力，其棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，所捐贈的文物不僅是個人榮耀的見證，更承載台灣棒球發展及榮工棒球隊的重要歷史意義，其將個人棒球生涯的重要文物捐贈輔導會，象徵將榮耀回歸體系、將歷史留存國家，是極具意義之舉；輔導會未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物，能讓社會大眾看到榮工培養出我國英雄「善」、「愛」散播到社會每個角落，輔導會不僅要照顧好榮民、榮眷，也要為社會公益盡份心力。

陳義信（左） 職 棒生涯累積50勝比賽用投手手套 。（退輔會提供）

退輔會表示，本次捐贈的文物中，包含四件極具代表性的重要藏品，分別為：中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍—由當時行政院國軍退除役官兵輔導委員會頒發之紀念獎牌，相關文物完整呈現陳義信於不同時期為國效力的棒球歷程，深具歷史、體育及文化價值。

退輔會說，本次捐贈儀式圓滿完成，感謝陳義信的無私奉獻，也感謝原住民族委員會、中華職業棒球大聯盟、台灣原住民族棒球運動發展協會及各界貴賓的蒞臨見證，共同為保存我國棒球與榮工歷史留下重要的一頁。

