見證台灣、連結烏克蘭 烏克蘭記者分享在台採訪故事

兩名來自烏克蘭籍記者訪問台灣2個月，期間走遍台灣，採訪多名專家、台灣政界與公民社會代表。外交部與中央廣播電臺合作的「支持烏克蘭記者培訓計畫」今天(2日)舉行分享會，烏克蘭籍記者安婭(Anna Lvova)和塔拉斯(Taras Andrukhovych)分享在台採訪期間的第一手觀察與故事，盼藉由他們報導促進烏克蘭社會對台灣的了解。

中央廣播電臺今天舉辦「跨越千里的民主交會-烏克蘭記者訪台見聞」分享會，來自波蘭國家電台的烏克蘭記者安婭和塔拉斯在外交部的支持下來台灣採訪2個月，實地走訪金門，並專訪台灣多個部會首長，期間更親眼見證中共環台軍演，親身觀察台灣面對的地緣政治現實。

安婭分享，台灣人的友善讓她印象深刻，讓她意外的是在台期間也接觸到不少烏克蘭與波蘭人。在去年聖誕節期間，他與塔拉斯在高雄的HATA烏克蘭廚房享用烏克蘭傳統餐點，讓她在異鄉備感溫暖。她也希望當戰爭結束，有機會與在台灣期間認識的人們在家鄉烏克蘭分享美食。

在台期間，她與塔拉斯進行了超過50場訪問，安婭回憶，能夠實地走訪前線金門採訪，是一項非常難得的經驗，並她感受到台灣與烏克蘭有許多共同之處。她說：『(英文原音)來到金門，與當地居民交流，了解他們的感受，真是非常難得的經驗。因為烏克蘭和台灣有很多相似之處。』

另一名烏克蘭記者塔拉斯表示，台灣與烏克蘭雖然遙遠，但這次訪問經驗對他來說是建起一座「人際橋梁」，促進雙邊社會的理解。他並分享在台期間收穫良多，期間不僅與台灣專家、政治人物、公民社會代表就各項重要議題進交流，除了獲得了官方觀點，也聆聽了許多許多個人故事，有助於他更全面了解台灣。

在台期間遭逢地震讓塔拉斯尤其難忘，這是他首次遇到地震，身在異鄉的塔拉斯也想起，儘管家鄉烏克蘭少有地震，但在戰爭之下，烏克蘭人每天醒來都面臨俄羅斯的飛彈猛烈轟炸下帶來的劇烈震撼。

塔拉斯也希望藉由在台灣的第一手報導，傳達台灣各界對烏克蘭的支持。他說：『(英文原音)我想再次強調，我們感受到並看到了來自你們的支持，尤其是來自一般人民的支持。正因如此，透過我們的報導資料，讓每位烏克蘭人能了解這些很重要，並記得，團結在一起，我們更就強大。』

農曆新年將至，兩人各選出最能代表台灣的烏克蘭語關鍵字進行「Taiwan in My Eyes」春聯揭聯儀式。安婭選出「實在」，塔拉斯則選定「勇敢」，與央廣董事長賴秀如選出的詞彙剛好組成「台灣實在勇敢」，現場也高喊「烏克蘭實在勇敢」，展現台灣對烏克蘭的團結支持。(編輯：宋皖媛)

