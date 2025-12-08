見證台股歷史！0050規模衝破兆元大關，經理費率又更便宜了

國內首檔ETF元大台灣50（0050）在台股市值成長與申購金額帶動下，今（8）日規模超越兆元大關，再創台灣ETF發展全新篇章，彰顯台股長線投資價值。

0050投資台灣上市市值前50大企業，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業，為投資人追求報酬表現。

根據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日，0050今年以來淨申購3483億元，至最新規模1兆40億元，為台灣ETF存股首選。

0050成立以來 含息報酬率1261%， 年化報酬率超過12% ​

元大投信指出，0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數從4800點至突破28000點、上市企業市值成長超過8倍的過程，22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

元大投信表示，選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，高效率參與台股行情，引領投資人認同台股長期投資價值，改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。

從長期投資角度來看，0050成立以來至11月28日含息報酬率1261%，以每年250個交易日換算年化報酬率約為12.6%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。

0050規模跨過兆元 經理費率降至 0.095%

在規模衝破兆元大關之後，0050進入規模逾1兆元的部分經理費率0.05%的最低區間，在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，最新規模1兆零40億元計算，經理費率已經降至約0.095%，未來將持續朝0.05%下降，有利長期投資。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

00922今年規模翻倍

另一檔熱門的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）今年規模翻倍，受益人數增幅超過40%，其中持有10張以下的小資族占比超過80%，反映00922以親民價格與嚴謹選股邏輯，成為小資族參與台股龍頭行情的重要選擇。

「在AI趨勢確立下，資金將集中於具技術護城河的龍頭，市值型ETF有望直接受惠。」國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，AI浪潮方興未艾，華爾街最新展望明確指出AI仍是下一波科技產業多頭的主要燃料，外資預測2026年全球AI資本支出將續創高。

蘇鼎宇分析，台灣身為AI硬體製造重鎮，外資紛紛上調台系供應鏈目標價，包括台積電被看好仍有40%漲幅機會，聯發科受惠Google TPU量產，AI ASIC營收有望迎來顯著爆發，給予距今漲幅有望再漲逾20%的目標價。

00922 避開虛胖或轉型牛步的企業



除了AI助攻，政策面「碳費」議題也影響企業獲利。蘇鼎宇表示，台灣碳費制度今年上路，明年1月正式開徵，如今進入倒數計時，每噸費率10至300元，差距高達30倍，而且長期看升。

他說，如果企業減碳不力，龐大成本將侵蝕獲利，削弱競爭力。環境部預計2026年試行總量管制與碳交易，2027年建立碳費與ETS並行的雙軌架構。在此趨勢下，唯有減碳有成的龍頭企業才能站穩腳步，這也是00922追蹤指數將「低碳轉型」納入選股因子的原因。

蘇鼎宇進一步分析，早期的傳統市值型ETF僅依市值選股，容易忽略獲利與轉型風險，導致組合中可能出現「虛胖」或「轉型牛步」的企業，00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數打破此限制，在市值選股的基礎上，導入「獲利門檻」與「低碳轉型」雙濾網，即便市值名列前茅，若近四季EPS為負或低碳分數不足，仍會被排除。

舉例而言，近期市值躍居前50的生技股康霈，由於獲利仍未轉正，因此並無納入成分股，過往剔除傳產龍頭台塑四寶，也是反映同樣的選股邏輯。





蘇鼎宇說明， 00922在AI趨勢與碳費制度夾擊的環境下，展現攻守韌性。根據投信投顧公會資料，截至11月底，近半年報酬率32.19%，證明了在追求市值的同時，兼顧基本面與趨勢面，有機會為投資人創造超額價值。

國泰投信指出，對於資金有限的小資族而言，00922目前股價約25元，容易入手，今年持有10張以下增幅達36.1%，顯示越來越多散戶選擇透過00922定期定額或分批布局，目標參與台股長線行情，逐步累積資產。



