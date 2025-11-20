見證國艦國造及國防自主 海軍今曝光營區開放裝備陳展

海軍今曝光營區開放的裝備陳展，包括剌針飛彈等多項武器。（圖／王烱華攝）

國軍今年唯一一場營區開放活動，22日在高雄新濱營區舉行，國防部今天（20日）首先在媒體面前公開，安排玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦」及大武級救難艦「大武軍艦」，供民眾登艦參訪，讓民眾共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。

海軍「114年國防知性之旅」預演，今天上午在新濱營區舉行，該營區雖然面積不大，但卻曾是美國在1950年至1979年台美斷交前，美國第七艦隊在巡弋台灣時的重要停泊地。如今在中國威脅亞太地區安全的同時，海軍特別選在新濱營區舉辦今年的「114年國防知性之旅」活動，其意涵不言可喻。

廣告 廣告

1976年 海軍官兵在新濱碼頭迎接美國第七艦隊「奧克拉荷馬城號」巡洋艦。（圖／翻攝台灣新聞報）

海軍司令部表示，為展現國軍平時戮力戰訓成果，增進民眾對海軍的認識與支持，海軍將於11 月22 日0900至1600 時，於高雄新濱營區舉辦「民國114 年國防知性之旅」活動，以「全民挺國FUN」為主題，讓民眾體驗一場豐富、多元精彩的國防饗宴。

海軍陸戰隊莒拳隊表演。（圖／王烱華攝）

海軍指出，此次活動包含動態表演、靜態裝備陳展、艦艇參觀與園遊會等多項內容，其中靜態裝備陳展M109 特種作戰突擊艇、AAV7 兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20 機砲及40 榴彈悍馬車、機動飛彈車及雷達車等裝備，同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等多型現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。此外，艦艇參觀部分，則安排玉山軍艦及大武軍艦，讓民眾共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。

動態表演部分安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，並同時邀請左營高中熱舞社共襄盛舉，讓國人感受海軍官兵多元且充滿活力的一面。同時，活動結合「知性、體驗、互動」三大元素，於現場中設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗，讓民眾「看得到、玩得到、體驗得到」。

今天主持預校的海軍司令部副司令敖以智在致詞時表示，透過舉辦國防知性之旅活動，增進國人對國防事務與海軍任務的認識，並強化軍民交流，讓社會大眾瞭解「國防」不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任。全民國防不只是守衛疆土的力量，更象徵全體國人的團結意志。



回到原文

更多鏡報報導

動用二倍金逾4千萬普發「全民安全指引」挨轟 國防部曝考量：紙本能避免數位落差

美售我3.3億美元戰機航材 國防部：提升國軍應處中共灰色地帶襲侵能力

國防部證實火山機動布雷系統 返國日期從2026延至2027年