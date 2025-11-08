見證奇蹟 康橋中學捐款感謝彰基醫護守護生命

秀岡校區校長溫宥基與師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心捐贈，由總院長陳穆寬等人代表接受。（記者方一成攝）

▲秀岡校區校長溫宥基與師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心捐贈，由總院長陳穆寬等人代表接受。（記者方一成攝）

為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校顏同學及家長捐贈五十萬元，今（八）日由秀岡校區校長溫宥基與師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心捐贈，由總院長陳穆寬代表接受，場面溫馨感人。

今年四月二十二日，康橋國際學校的單車環島成年禮行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓同學遭逆向轎車撞擊，身受重傷。情況危急下，顏同學先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送往彰基醫學中心。在醫療團隊徹夜搶救與積極照護下，輸血超過一00單位，顏同學的傷勢終趨穩定，為後續轉至台大醫院持續治療奠定關鍵基礎，並在各方努力下順利康復，創造了生命的奇蹟。

總院長陳穆寬表示，在二林地區醫療資源日益匱乏、各院相繼關閉急診的艱難環境下，他上任以來始終堅持守護偏鄉，不放棄任何一條生命。顏同學於車禍重傷後，經二林基督教醫院緊急搶救並轉送至彰基治療，最終成功康復，見證了台灣醫療團隊的專業與奇蹟，也展現了醫療使命的真諦。陳總院長表示，顏同學與家長為感謝醫護團隊的全力救援，特捐贈新台幣五十萬元予彰基。院方也再加碼一五○萬，共二○○萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。

康橋國際學校秀岡校區校長溫宥基表示：顏同學在先前車禍中重傷，歷經二基及彰基醫療團隊的全力搶救後奇蹟康復，展現驚人的生命韌性與樂觀態度。顏同學不僅在身體復原上堅毅勇敢，在心智成長上更成為同學間的榜樣，充分展現教育中「堅持與希望」的精神。學校感謝顏同學的導師諸元浩老師及康橋團隊在事故發生時的即時協助，也感念彰基醫護人員的專業與無私奉獻。溫校長特別說道：許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。此次見證的不僅是一場醫療奇蹟，更是一堂關於愛、信念與團結的生命教育。

顏同學感恩表示，誠摯感謝彰基在我最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓我能夠平安走到今天。我也感謝上帝的帶領與安排，讓我相信未來一定會有更多美好的事情發生在我身上。同時，我要特別感謝溫校長、我的爸爸、媽媽一路以來的陪伴與支持，讓我在復原的過程中充滿力量與勇氣。也謝謝我的導師在學校總是給我鼓勵成為我堅強的精神支柱。再次感謝所有曾在我生命中付出的人，因為有你們，我才能重新擁抱希望與笑容。

顏爸爸感性表示，今天能再次來到這裡，心情十分激動。半年前的此刻，我同樣從台北開車南下，但那時是懷著焦急與不安；而今天，我帶著滿心的感恩與喜悅而來。感謝彰基在第一時間全力搶救，讓我的孩子能從生死邊緣被救回，重獲新生。這一路上，我深深感受到上帝的帶領與恩典，也感謝醫療團隊的專業與愛心，讓我們一家重新看見希望。顏爸爸進一步表示，顏同學在復健與學習過程中展現出堅強的意志與正面的態度，雖然過程中難免有低潮，但我們相信上帝一直在陪伴、引導他前行。相信在未來的日子裡，主必定會大大使用他，讓他的生命成為更多人的祝福。