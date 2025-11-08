見證奇蹟 康橋中學捐款感謝彰基醫護守護生命
▲秀岡校區校長溫宥基與師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心捐贈，由總院長陳穆寬等人代表接受。（記者方一成攝）
為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校顏同學及家長捐贈五十萬元，今（八）日由秀岡校區校長溫宥基與師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心捐贈，由總院長陳穆寬代表接受，場面溫馨感人。
今年四月二十二日，康橋國際學校的單車環島成年禮行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓同學遭逆向轎車撞擊，身受重傷。情況危急下，顏同學先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送往彰基醫學中心。在醫療團隊徹夜搶救與積極照護下，輸血超過一00單位，顏同學的傷勢終趨穩定，為後續轉至台大醫院持續治療奠定關鍵基礎，並在各方努力下順利康復，創造了生命的奇蹟。
總院長陳穆寬表示，在二林地區醫療資源日益匱乏、各院相繼關閉急診的艱難環境下，他上任以來始終堅持守護偏鄉，不放棄任何一條生命。顏同學於車禍重傷後，經二林基督教醫院緊急搶救並轉送至彰基治療，最終成功康復，見證了台灣醫療團隊的專業與奇蹟，也展現了醫療使命的真諦。陳總院長表示，顏同學與家長為感謝醫護團隊的全力救援，特捐贈新台幣五十萬元予彰基。院方也再加碼一五○萬，共二○○萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。
康橋國際學校秀岡校區校長溫宥基表示：顏同學在先前車禍中重傷，歷經二基及彰基醫療團隊的全力搶救後奇蹟康復，展現驚人的生命韌性與樂觀態度。顏同學不僅在身體復原上堅毅勇敢，在心智成長上更成為同學間的榜樣，充分展現教育中「堅持與希望」的精神。學校感謝顏同學的導師諸元浩老師及康橋團隊在事故發生時的即時協助，也感念彰基醫護人員的專業與無私奉獻。溫校長特別說道：許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。此次見證的不僅是一場醫療奇蹟，更是一堂關於愛、信念與團結的生命教育。
顏同學感恩表示，誠摯感謝彰基在我最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓我能夠平安走到今天。我也感謝上帝的帶領與安排，讓我相信未來一定會有更多美好的事情發生在我身上。同時，我要特別感謝溫校長、我的爸爸、媽媽一路以來的陪伴與支持，讓我在復原的過程中充滿力量與勇氣。也謝謝我的導師在學校總是給我鼓勵成為我堅強的精神支柱。再次感謝所有曾在我生命中付出的人，因為有你們，我才能重新擁抱希望與笑容。
顏爸爸感性表示，今天能再次來到這裡，心情十分激動。半年前的此刻，我同樣從台北開車南下，但那時是懷著焦急與不安；而今天，我帶著滿心的感恩與喜悅而來。感謝彰基在第一時間全力搶救，讓我的孩子能從生死邊緣被救回，重獲新生。這一路上，我深深感受到上帝的帶領與恩典，也感謝醫療團隊的專業與愛心，讓我們一家重新看見希望。顏爸爸進一步表示，顏同學在復健與學習過程中展現出堅強的意志與正面的態度，雖然過程中難免有低潮，但我們相信上帝一直在陪伴、引導他前行。相信在未來的日子裡，主必定會大大使用他，讓他的生命成為更多人的祝福。
其他人也在看
彰基綠色通道成重傷學生保命關鍵 康橋捐款答謝院方加碼150萬助偏鄉孩童
為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校董事會捐贈50萬元，今（8）日由秀岡校區校長溫宥基率領師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心代表捐贈，由總院長陳穆寛教授代表接受，場面溫馨感人。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
康橋車禍重傷學生治療康復 捐款彰基致謝 (圖)
康橋國際學校秀岡校區一名學生4月在彰化遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長8日在校長温宥基（前右3）等陪同下到彰化基督教醫院捐新台幣50萬元致謝，由彰基總院長陳穆寛（前左6）代表接受。中央社 ・ 17 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 18 小時前
天色昏暗! 人孔蓋檢修工人遭撞飛 事發畫面曝光
南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，事發當時的畫面曝光，相當驚悚。施工人員蹲在路中檢修人孔蓋，才剛起身就遭轎車直接撞飛。（圖／翻攝照片）施工人員走到路中央，在人孔蓋前蹲下來查看筆電顯示的數據，不過才過了12秒鐘，一輛白色轎車急駛而來，直接將人撞飛。救護人員：「你是你有飛起來嗎，撞到擋風玻璃就對了。」救護人員抵達現場後，立刻檢視已經躺在地上的男子，儘管他還有意識，但左腳已經明顯骨折，經過緊急包紮固定後，將人抬上救護車，送醫治療。這起車禍發生在高雄鳳山青年路上，當時被撞的施工人員正在進行人孔蓋檢修工程，一名駕駛根本沒注意，就直接將人撞飛大約十公尺遠。警示燈號桿放在人孔蓋前僅4公尺，駕駛發現來不及直接撞上，施工人員撞飛10公尺。（圖／民視新聞）肇事駕駛vs.記者：「我撞到的啦，不過那個警示燈怎麼放在那裡而已，他人就在那裡我就是沒注意到燈，撞到我也不知道麼撞到的。」肇事車輛的前擋風玻璃碎裂，施工人員的工具、電腦等也散落一地，甚至還有三角錐卡在車底，肇事駕駛說，當時根本沒看到前方有人。看看警示號誌桿，就設立在人孔蓋前四公尺，儘管有閃燈，但凌晨天色暗，只要車速過快，真的會來不及反應。高市警鳳山分局交通分隊長呂光原：「汽車駕駛人林男酒測值為零，初步肇事原因研判疑為林男，駕駛未注意車前狀況。」夜間施工卻無端遭撞飛，所幸男子送醫後沒有生命危險，相關單位強調，未來工程進行時，會特別拉長警示距離，同時也拜託駕駛人，一定要注意車前狀況，才能避免類似狀況發生。原文出處：事發畫面曝！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 21 小時前
影／彰化縣原住民族文化節熱鬧登場 開啟多元文化嘉年華
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，今(8)日在彰化縣立體育館戶外互傳媒 ・ 19 小時前
外籍看護騎醫療代步車載嬤看病！路口右轉出車禍慘摔…99歲嬤魂斷回家路
南投縣埔里鎮發生死亡車禍！昨日（7日）上午10時許，一名外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲的陳黃姓阿嬤去看病，結果返家途中右轉時，在路口與一輛左轉的休旅車發生碰撞，阿嬤因摔倒頭部受創，當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 16 小時前
豬肉禁令今解封！黃昏市場肉攤搶拍「生意火爆」 老闆估下周會降價
禁宰令解除後，今（7）日是豬隻恢復拍賣首日，屏東縣拍賣市場中午才開拍，預估豬肉明天才能供應零售市場，今天部分肉攤仍尚未營業，屏東中山黃昏市場一家攤商從高雄市買豬肉回屏東販售，生意興隆，卻苦笑著說沒賺，原來是拍賣價上漲，但顏姓老闆卻以舊價格販賣。中時新聞網 ・ 1 天前
永遠的球后！戴資穎宣布退役 羽球生涯正式劃下句點
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間在臉書上正式宣布退役，震撼羽球圈與球迷。戴資穎感性表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過台視新聞網 ・ 1 天前
《星光》女星小16歲國手尪「家暴又偷吃」 安歆澐心死斷7年婚姻
女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚。不過之前安歆澐就曾在節目上吐露後悔結婚，男方酒後常動粗，且數次婚內出軌被她抓包，4月時男方更動手把她勒暈，兩人目前正在打離婚官司，安歆澐也說不會輕易原諒。自由時報 ・ 23 小時前
44歲《星光》女星爆婚變！小16歲尪出軌人妻朋友 還失控動手施暴
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導44歲女星安歆澐當年以參加選秀節目《超級星光大道》出道，於2019年嫁給小16歲的國手莊英杰，婚後育有一雙子女，近來傳出婚...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
金門醫院離譜疏失！1歲嬰接種流感疫苗 竟遭誤打成A肝疫苗
衛福部金門醫院驚傳昨（7）日有嬰兒遭打錯疫苗！1對年輕夫妻帶著1歲又1個月大的寶寶前往接種流感疫苗，但醫護人員竟誤拿成A型肝炎疫苗施打，且院方直到晚間盤點藥劑時才發現異常，緊急致電通知家屬；對此，院方表示，將全面檢討疫苗施打流程並組織內部委員會調查失職人員，嚴防類似事件再度發生。中時新聞網 ・ 19 小時前
環島成年禮挨撞昏迷指數3！少年奇蹟康復…康橋中學捐50萬感謝彰基醫護
今年4月，新北市康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」時，車隊在彰化埤頭鄉遭毒駕的蕭男逆向衝撞，造成7名學生受傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最嚴重，頭部重創，昏迷指數一度只有3，經彰基手術救回一命。為了感謝彰化基督教醫院團隊守護生命，康橋校長率領師生及康復的顏同學及其家長，親赴醫院表達感謝，學校董事會也當場捐贈50萬元。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
美國關稅案持續審判 彭博：台灣對美出口影響不大
美國最高法院正在審理總統川普（Donald Trump）的全球關稅政策，《彭博》分析指出，印度、巴西和中國等國家面臨的風險最大，台灣則因為許多高科技產品免徵美國關稅，預期無論是何種判決，台灣對美國的出口影響不大。而7日，財政部公布10月海關進出口貿易統計，10月出口618億美元，年增高達49.7%，創15年半最大增幅。公視新聞網 ・ 1 天前
照顧母親多年千萬信託沒自己名字！三重男砍死胞姊
新北市三重昨（6）日下午發生一起家庭悲劇。位於三和路一段的一處高級社區住宅，60歲陳姓男子疑因未被家人列入千萬信託基金受益人，憤而持菜刀攻擊親姊妹，造成61歲姊姊胸部遭刺傷不治，55歲妹妹則全身多處刀傷住院治療中。中天新聞網 ・ 1 天前
「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚
44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，更曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日卻驚爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司。對此，安歆澐證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友並慘被家暴，最終傷透了心決心離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風在今天凌晨升級為中度颱風，中央氣象署預報，它影響台灣的時程稍微延後，加上受到東北季風共伴效應影響，下週一、二北部和東北部雨勢最大，有大雨或豪雨等級雨勢，下週三、四中南部雨勢最大；氣象署並預估，有可能在中部或西南部登陸。氣象署預報員張峻堯表示，根據最新預報，鳳凰颱風開始影響台灣的時間比昨天預報自由時報 ・ 22 小時前
洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗
洛杉磯縣公共衛生局表示，坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）一名員工確診A型肝炎，該員工在...世界日報World Journal ・ 20 小時前
降息不是漲跌關鍵 「這指標」才是！景氣拐點時刻須雙軌防禦
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 美國啟動降息循環，市場一度樂觀解讀，但歷史經驗顯示，行情關鍵不在降息，而在失業率與經濟體質。面對不確定的環境，投資布局更需兼顧防禦與靈活調整。 隨著勞動力市場趨緩，聯準會（Fed）的降息之路也正式展開。然而，市場對降息的反應正越趨分裂，有人認為降息等於救市...Money 錢 ・ 1 天前
健保補充保費議題 陳時中：應思考2萬門檻太低
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中央社 ・ 20 小時前