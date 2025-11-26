見證心誠則靈 玉闕朝仁宮寫下人神溫情頁

▲大燈組女志工在跟隨玉闕朝仁宮繞境時，向太子爺祈求賜福並神奇接獲「紅花」。如今好運成真，順利升格當媽媽(圖／玉闕朝仁宮FB翻攝2025.11.26)

[NOWnews今日新聞] 宗教信仰不僅是心靈寄託，更是許多現代人嘖嘖稱奇的親身經歷。台中知名的財團法人台中市玉闕朝仁宮近日傳出一則人神互動的溫馨佳話。該宮繞境會香草屯敦和宮「大燈組」的一對陳姓母女志工，日前分別經歷了「中壇元帥託夢換戰袍」與「遶境回鑾賜紅花」的奇遇，並今（26）日清晨6點30分喜獲麟兒。這場「換新衣、賜貴子」的雙喜臨門巧合，讓廟方與信眾直呼，「太子爺真的有在保佑！」

玉闕朝仁宮董事長林宏昭證實了這項喜訊。據大燈組成員透露，故事起源於一位資深女信眾（阿嬤）。日前隨著宮廟遶境賜福圓滿回駕後，她在睡夢中清楚見到中壇元帥（三太子）顯化，元帥在夢中表示想要更新身上的「戰袍」，並詳細指定了樣式與顏色。

該名信眾醒來後不敢大意，趁著假日前往佛具店尋找，沒想到才剛踏入店內，一眼就看到與夢境中「一模一樣」的戰袍掛在架上，彷彿早已預備好等待有緣人。她二話不說立即買下，並選定良辰吉日為中壇元帥更換新裝。換裝後，她恭敬地向神明擲筊請示，竟連續獲得「三聖筊」肯定，神威顯赫令在場人員感動不已。

更令人驚喜的是，好運也同步降臨在這個積善之家。該名信眾的女兒同為大燈組成員，因結婚多年未懷孕，先前跟隨玉闕朝仁宮徒步進香時，全程虔誠祈求中壇元帥賜福。就在隊伍回鑾進宮的神聖時刻，空中竟不知從何處飄來一朵「紅花」，不偏不倚地落在女兒面前；依民俗說法，紅花往往象徵著求子與好孕的吉兆。

這份來自神明的祝福在今（26）日早晨開花結果，大燈組的女兒順利產下一名可愛男嬰，母子均安。這名剛出生的寶寶被暱稱為「大燈組最小成員」，相貌福氣可愛。

玉闕朝仁宮大燈組成員表示，從媽媽夢見太子爺討戰袍，到女兒接收紅花賜子，這一切的巧合都展現了「心誠則靈」的力量。這則充滿人情味與神蹟的故事，不僅成為地方鄉親茶餘飯後的熱門話題，也為玉闕朝仁宮增添了一筆傳奇紀錄。

